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    Osmaniye'nin Dumanlı Yaylası'nda eşsiz sonbahar manzarası

    Amanos Dağları'nın 1200 rakımındaki Dumanlı Yaylası sonbahar renklerine büründü. Yaylanın eşsiz manzarası drone ile görüntülendi.
    • 30.10.2022 - 13:09
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 17:12
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    Osmaniye'nin Dumanlı Yaylası'nda eşsiz sonbahar manzarası

    Osmaniye'den başlayıp Kahramanmaraş'a kadar uzanan 1200 rakımındaki Amanos Dağları'nda yer alan Dumanlı Yaylası, Osmaniye'nin Düziçi ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzakla mesafededir.

    Halk arasında Nur dağı veya Gavur Dağı adıyla da bilinen Amanos Dağı, doğal güzellikleri ve yürüyüş parkurlarıyla sonbaharda vatandaşların uğrak yerleri arasındaki listenin başında yer alıyor.

    Doğaseverlerin uğrak yeri haline geldi

    Sonbaharın tam anlamıyla kendini hissettirmesi ile beraber bölgede var olan bitki örtüsü; yeşil, kahverengi, sarı ve kırmızı tonlarına büründü.

    Yürüyüş tutkunlarına ve fotoğraf sanatçılarına görsel şölen sunan yayla, yavaş yavaş çevre illerde tanınırlığı arttı ve gezi kulüpleri aracılığıyla ziyaretçilerine kartpostal içerisinde dolaşıyormuş gibi anlar yaşatmaya başladı.

    Osmaniye'nin Dumanlı Yaylası'nda eşsiz sonbahar manzarası ViDEO

    Osmaniye nin Dumanlı Yaylası nda eşsiz sonbahar manzarası #1

    Dumanlı Yaylası manzarası drone ile görüntülendi

    Drone ile çekilen görüntüler adeta bir ressamın elinden çıkmış tablolara benziyor.

    İHA'nın haberine göre, doğasever vatandaşlar ve amatör fotoğrafçıların da sıkça ziyaret ettiği yayladaki sonbahar güzellikleri, drone ile havadan görüntülendi.

    Osmaniye nin Dumanlı Yaylası nda eşsiz sonbahar manzarası #2

    Osmaniye nin Dumanlı Yaylası nda eşsiz sonbahar manzarası #3

    Osmaniye nin Dumanlı Yaylası nda eşsiz sonbahar manzarası #4

    Osmaniye nin Dumanlı Yaylası nda eşsiz sonbahar manzarası #5


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