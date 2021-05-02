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- Osmanlı mutfağından: Vezir parmağı tarifi
Osmanlı mutfağından: Vezir parmağı tarifi
Osmanlı mutfağında da sıkça tercih edilen vezir parmağı, en sevilen şerbetli tatlılarımızın başında geliyor. İşte, irmikli tatlılardan hoşlananlar için nefis bir seçenek olan vezir parmağı tarifi..
- Haber Merkezi
- 02.05.2021 - 17:05
- Güncelleme : 02.05.2021 - 17:07
Klasik tatlıların aksine irmiğin hamuruna eklenmek yerine tatlıların dışına kaplandığı vezir parmağı, misafir sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Üstelik dışındaki çıtır çıtır irmik dokusuna bayılacağınız bu tatlının hamurunda şeker kullanılmıyor. İftar sonrasında çayın ya da kahvenin yanında leziz bir şeyler sunmak isterseniz, vezir parmağını pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz.
Peki, vezir parmağı nasıl yapılır? İşte, vezir parmağı tarifi...
VEZİR PARMAĞI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
- 1 adet yumurta
- 2 su bardağı un
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 100 gram tereyağı
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- 1 su bardağı irmik
Şerbeti için:
- 2,5 su bardağı su
- 2 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı limon suyu
VEZİR PARMAĞI NASIL YAPILIR?
Şerbeti için:
- Bir sos tenceresine toz şeker ve suyu ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın.
- Ardından kaynamaya bırakın.
- İyice kaynayan şerbetinizin üzerine limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.
- Ardından bir karıştırma kabına alın ve soğumaya bırakın.
Hamuru için:
- Bir karıştırma kabına tereyağı, ayçiçek yağı, yumurta ve yoğurdu ilave edip karıştırın.
- Un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip yoğurun. Hamurunuzun orta yumuşaklıkta olması gerekiyor.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak parmak şekli verin ve irmiğe bulayarak tepsiye yerleştirin.
- 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin.
- Fırından çıkan tatlınızı 5 dakika dinlendirip soğuyan şerbetinizi üzerine gezdirin.
- Şerbeti ara ara tatlıların üzerine gezdirerek dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun...