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Osmanlı mutfağından: Vezir parmağı tarifi

Osmanlı mutfağından: Vezir parmağı tarifi

Osmanlı mutfağında da sıkça tercih edilen vezir parmağı, en sevilen şerbetli tatlılarımızın başında geliyor. İşte, irmikli tatlılardan hoşlananlar için nefis bir seçenek olan vezir parmağı tarifi..