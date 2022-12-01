Osmanlı saray mutfağı yemekleri dünyaya açılıyor

Uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul, Osmanlı mutfağının en iyi temsilcilerine günümüzde de ev sahipliği yapmaktadır.

Deraliye Osmanlı Mutfağı Restaurant Sultanahmet restoran seçenekleri arasında belki de en çok bilinen ve en iyilerinden biridir. Rotası bu turizm bölgesine düşen herkesin mutlaka uğraması gereken bir restoran.

Osmanlı mutfağı dendiği zaman akla ilk olarak İstanbul restoranları gelir. Uzun yıllar boyunca Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul, Osmanlı mutfağının en iyi temsilcilerine günümüzde de ev sahipliği yapmaktadır. Bu temsilcilerden biri de hiç şüphesiz ki Deraliye Restaurant.

Deraliye ismi ‘yüce kapı’ anlamına gelen Farsça ve Arapça iki kelimeden geliyor. Ayrıca bu isim İstanbul’un eski isimlerinden de birisidir. 25 yıldan fazla bir süredir Osmanlı mutfağı yemekleri konusunda deneyime sahip olan Necati Yılmaz Deraliye Restaurant’ta bu eşsiz yemekleri misafirlerine sunuyor.

Deraliye, Sultanahmet’te Ticarethane Sokak’ta bulunuyor. Osmanlı Devleti’nin saraylarında sultanlar ve devlet erkanı için pişen yemekleri deneyimlemek için buraya gidebilirsiniz. Sarayların mutfaklarında sultanların sofraları için hazırlanan yemekler, içecekler ve tatlılar Deraliye’nin menüsünde bulunuyor.

Restoranın iç mekân tasarımı da misafirlerini tarihi bir seyahate çıkarmayı hedefliyor adeta. Dekorasyonda kullanılan her bir detay Osmanlı kültüründen izler taşıyor. Ancak bunu yaparken de modern bir atmosfer içinde kaliteli bir servis hizmeti de sunuyor.

İstanbul’da Osmanlı Mutfağını Keşfedin

Deraliye Restaurant’ın menüsünde alışılmış kırmızı et yemeklerinin yanı sıra pek çok sebze içerikli yiyecekler de bulunuyor. Restoran menüsü düzenlenirken uzun süren araştırmalar sonucu elde edilmiş saray tariflerinden yararlanıldığı biliniyor. Marianna Yerasimos’un ‘500 Yıllık Osmanlı Mutfağı’ isimli kitabı başta olmak üzere pek çok farklı tarihi kaynaktan bilgiler araştırıldı. Şef Necati Yılmaz, bu araştırmalarında elde ettiği tarifleri günümüz mutfağına uyarlayarak restoran misafirlerine servis ediyor.

İstanbul’da güzel bir restoran deneyimi yaşamak ve aynı zamanda daha önce tatmadığınız lezzetler tatmak istiyorsanız Deraliye Restaurant en doğru tercihlerden biri olacaktır.

Deraliye Restaurant Michelin Rehberi’nde

Sultanahmet’te bulunan ve İstanbul’un en iyi Osmanlı Mutfağı restoranlarından biri olan Deraliye Restaurant, dünyaca ünlü restoran listeleme sistemi Michelin’in tavsiye rehberine girdi.

Osmanlı saraylarının yeme içme kültürünü kurumsal bir kimlikle bu günlere aktarmak ve sarayın lezzetlerini gün yüzüne çıkarma hedefi taşıyan Deraliye markası, kalitesini dünya standartlarında bir seviyeye çıkarmış bulunuyor. Restoran işletmecisi ve usta şef olan Necati Yılmaz, büyük bir amaç doğrultusunda çalıştıklarını ve bir kültürü temsil ettiklerini söylüyor.

Deraliye Restaurant, Yurt Dışındaki İlk Şubesini Açıyor

25 yılı aşkın bir süredir Osmanlı Saray Mutfağı’nın özel yemeklerini misafirleri ile buluşturan Necati Yılmaz, Kazakistan'ın başkenti Astana’da franchise restoranını açıyor. Bu girişim ile dünyada ilk kez bir Osmanlı mutfağı restoranı franchising yöntemi ile yeni bir şube açmış oluyor.

Deraliye Astana’nın menüsünde de aynı İstanbul’daki restoranda olduğu gibi Osmanlı sultanlarının tüketmiş olduğu yiyecek, içecek ve tatlılar bulunuyor. Restoranın iç tasarımı da Osmanlı saraylarından esinlenilmiş ancak çağdaşlaştırılmış detaylar ile bezenmiş durumda. Yani, misafirlerine gerçek bir restoran deneyimi sunmayı hedefliyor.

Deraliye Restaurant’ta rezervasyon oluşturmak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz