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- Osmanlı'nın Saray Tavuğu: Ballı Mahmudiye tarifi
Osmanlı'nın Saray Tavuğu: Ballı Mahmudiye tarifi
- Haber Merkezi
- 14.04.2021 - 12:27
Gelinim Mutfakta yarışmasının 14 Nisan tarihli yeni bölüm menüsünde yer alan Ballı Mahmudiye tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta'da bugüne özel gelinler değil kaynanalar yemek yapacak.
Seda Sayan, bugünün yemeğini ise Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden biri olan Ballı Mahmudiye olarak açıkladı.
Tavuk yemeklerinin geleneksel bir alternatifi olan Ballı Mahmudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor.
İşte Gelinim Mutfakta Ballı Mahmudiye tarifi..
BALLI MAHMUDİYE MALZEMELERİ
Ballı Mahmudiye tarifi için malzemeler şöyle;
- 500 gr kemikli tavuk but
- 500 gr tavuk göğüs eti
- 1 orta boy soğan
- 2 yemek kaşığı bal
- 100 gr kuru kayısı
- 100 gr badem
- 50 gr kuru üzüm
- Yarım çay bardağı (70 ml) riviera zeytinyağı
- 1 limon
- 1 çay kaşığı tarçın
- Tuz
- Yarım litre tavuk suyu
- 4~5 dal dereotu veya maydanoz
BALLI MAHMUDİYE NASIL YAPILIR? OSMANLI LEZZETİ BALLI MAHMUDİYE TARİFİ
Öncelikle tavuk etlerini bol suyla içine biraz tuz ekleyerek haşlayalım. Ardından önce suyu ayıralım sonra da tavuk etlerini kemiklerinden ayıralım. Geniş bir tencereye yağı dökelim ve haşlanmış tavuk etlerini ekleyip pembeleşinceye kadar hafifçe kızartalım.
Soğanı küp küp doğrayıp ilave edin, birkaç dakika da böyle kavuralım. 10 dakika ılık suda bekletilmiş bademlerin kabuklarını soyup tencereye ekleyelim.
Hafif pembeleştikten sonra üzerine bal, üzüm, kuru kayısı, tarçın, tuz, 1 limonun suyu ve yarım litre tavuk suyunu ilave edelim.
Tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte 30 dakika pişirelim.
İnce kıyılmış dereotu veya maydanozla da süsledikten sonra yemeğimiz hazır.
Afiyet Olsun...