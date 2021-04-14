Osmanlı'nın Saray Tavuğu: Ballı Mahmudiye tarifi

Farklı Tavuk yemekleri arayanlar için tavuk soteden öte enfes bir tat olan Ballı Mahmudiye, içinde farklı baharatlar, kuru meyveler, badem ve bal ile damağınızda adeta lezzet şöleni oluşturuyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasının 14 Nisan tarihli yeni bölüm menüsünde yer alan Ballı Mahmudiye tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta'da bugüne özel gelinler değil kaynanalar yemek yapacak.

Seda Sayan, bugünün yemeğini ise Osmanlı saray mutfağı lezzetlerinden biri olan Ballı Mahmudiye olarak açıkladı.

Tavuk yemeklerinin geleneksel bir alternatifi olan Ballı Mahmudiye nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir araştırılıyor.

İşte Gelinim Mutfakta Ballı Mahmudiye tarifi..

BALLI MAHMUDİYE MALZEMELERİ

Ballı Mahmudiye tarifi için malzemeler şöyle;

500 gr kemikli tavuk but

500 gr tavuk göğüs eti

1 orta boy soğan

2 yemek kaşığı bal

100 gr kuru kayısı

100 gr badem

50 gr kuru üzüm

Yarım çay bardağı (70 ml) riviera zeytinyağı

1 limon

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Yarım litre tavuk suyu

4~5 dal dereotu veya maydanoz

BALLI MAHMUDİYE NASIL YAPILIR? OSMANLI LEZZETİ BALLI MAHMUDİYE TARİFİ

Öncelikle tavuk etlerini bol suyla içine biraz tuz ekleyerek haşlayalım. Ardından önce suyu ayıralım sonra da tavuk etlerini kemiklerinden ayıralım. Geniş bir tencereye yağı dökelim ve haşlanmış tavuk etlerini ekleyip pembeleşinceye kadar hafifçe kızartalım.

Soğanı küp küp doğrayıp ilave edin, birkaç dakika da böyle kavuralım. 10 dakika ılık suda bekletilmiş bademlerin kabuklarını soyup tencereye ekleyelim.

Hafif pembeleştikten sonra üzerine bal, üzüm, kuru kayısı, tarçın, tuz, 1 limonun suyu ve yarım litre tavuk suyunu ilave edelim.

Tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte 30 dakika pişirelim.

İnce kıyılmış dereotu veya maydanozla da süsledikten sonra yemeğimiz hazır.

Afiyet Olsun...