ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? 2021 ÖSYM şifre değiştirme ve yenileme işlemleri...

ÖSYM aday şifresi nasıl alınır? 2021 ÖSYM şifre değiştirme ve yenileme işlemleri...

YKS sonuçları dün sabah açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi hesabından görebilecek. Ancak şifresini unutan bazı adaylar sisteme giriş yapamıyor. Peki, ÖSYM şifresi nasıl alınır?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayları tercih heyecanı sardı.

Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrendikten sonra, yine resmi site üzerinden tercih yapabilecek.

ÖSYM'nin sitesine giriş yapabilmek için bir şifre belirlemek gerekiyor.

Şifresini unutan adaylar ise resmi siteye giriş yapamadığı gibi tercih işlemlerini de gerçekleştiremiyor.

Peki, ÖSYM şifresini unutan adaylar ne yapacak? ÖSYM şifresi nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılar...

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor. Bunun için ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın. Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak girin.

Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında, şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor. Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmelisiniz. Sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde, şifreniz yenilenecektir.

GÜVENLİK SORUSUNU UNUTANLAR NE YAPMALI?

Eğer ÖSYM AİS Güvenlik sorusunu unuttuysanız; şifrenizi aldığınız merkeze nüfus cüzdanı ya da pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 5,00 TL ücret karşılığı yeni şifre alabilrsiniz.