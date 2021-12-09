ÖSYM KPSS 60 puan ile personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları 2021

ÖSYM KPSS 60 puan ile personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru tarihleri ve şartları 2021

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) en az KPSS 60 puan ile personel alım ilanı yayınladı. Peki 2021 ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri ve şartları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), boş bulunan kontenjanlar için kadın ve erkek 14 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.

Yayınlanan ilanla birlikte boş kontenjan ve kadro sayıları belli oldu. Buna göre, 6 koruma ve güvenlik görevlisi alımı, 5 sınav hizmetleri uzmanı alımı ve 3 büro personeli alımı yapılacak. Adaylara sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre değerlendirme yapılacak.

Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonu için giriş sınavı, sözlü usulü ile ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacak.

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM personel alımı başvuru şartları ve tarihleri hakkında bigi almak için araştırmalarına başladı.

Peki ÖSYM personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…

ÖSYM PERSONEL ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM kamu personeli alımı başvuruları, ilanın yayım tarihi olan 9 Aralık 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 23 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek.

Adayların istenen belgeler ile birlikte 23 Aralık 2021 tarihi mesai bitimine kadar ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR

GENEL ŞARTLAR

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

2-Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

3-Adayların 170 cm'den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15'ten fazla 13'ten az olmaması,

4-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

5-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,

6-Askerlikle ilişkisi bulunmamak,

7-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak

8-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1-Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

2-Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.