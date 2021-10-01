ÖSYM sözleşmeli personel alacak! İşte ÖSYM KPSS 70 ile personel alımı başvuru şartları 2021

ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı'na sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Peki ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli başvuru şartları...

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS puanına göre 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Başvurular, 1 Ekim 2021 tarihinde başlayacak olup 15 Ekim 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.

İlanın yayınlanmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ÖSYM personel alımı başvuru şartları hakkında araştırmalarına başladı.

Peki, ÖSYM personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2021 ÖSYM sözleşmeli bilişim personel alımı başvuru şartları...

ÖSYM SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başkanlığımız Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 3 (Üç) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 01 Ekim 2021 - 15 Ekim 2021 tarihleri arasında ÖSYM Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi 15 Ekim 2021 saat 17.00'dir. Postadaki gecikmeler veya diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar tüm sınav duyurularını https://osym.gov.tr adresinden izleyeceklerdir. Ayrıca bildirim yapılmayacaktır

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavı sözlü usulü ile 03 Kasım 2021 tarihinde ÖSYM Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır. Aynı gün bitmemesi halinde takip eden günlerde sözlü sınava devam edilecektir.

İSTENİLEN BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ ve TARİHİ

İstenilen Belgeler

a) Başkanlık internet sayfasından temin edilecek “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”,

b) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu çıktısı, aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır. Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

c) KPSSP3 sonuç belgesi, Belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir,

d) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir,

e) Detaylı özgeçmiş belgesi,

f) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine dair belge,

g) Çalışma sürelerini gösteren belgeler; Özel sektörde çalışanlar için SGK İşyeri Unvan listesi, Hizmet Dökümü, Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge, (Mesleki tecrübe sürelerinin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki ve bilişim personeli olarak geçtiği belgelendirilen süreler dikkate alınacaktır)

h) Sahip olunan sertifikalar,

ı) Sabıka kaydına dair yazılı beyan veya e-Devlet çıktısı.

Belgelerin son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar Başkanlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Başkanlıkça da onaylanabilir.