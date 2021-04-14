Oteller kapandı mı? Otel rezervasyonları ne olacak? Erdoğan açıkladı..

Oteller kapandı mı? Otel rezervasyonları ne olacak? Erdoğan açıkladı..

Kabine toplantısı sonrasına kademeli kapanma kararlarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, oteller ve otel rezervasyonlarına dair açıklamalarda bulundu. Peki oteller kapandı mı? İşte detaylar..

Salgının gidişatını değerlendiren Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısı sonrasında kademeli kapanma kararları alındı.

Kapanma kararını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine göre daha sert kuralların söz konusu olabileceğini de sözlerine ekledi.

Vatandaşlar kısıtlamalara dair detayları araştırırken seyahat edecek olanlar rezervasyonlarla ilgili açıklamaları merak ediyor.

Otellerin durumuna dair bilgilendirmede bulunan Erdoğan, rezervasyonu olan vatandaşlar için muafiyet olduğunu belirtti.

Peki oteller kapandı mı? Otel rezervasyonu olanlar ne yapacak? İşte detaylar..

OTELLER KAPANDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından merakla beklenen yeni kısıtlama kararlarını açıkladı.

Erdoğan, vakaların artış göstermesi dolayısıyla otellerin sadece kendi müşterileriyle hizmet sürdüreceğini belirtti.

OTEL REZERVASYONLARI NE OLACAK?

Otel rezervasyonu bulunan kişiler rezervasyon başlangıç tarihi ve tesise ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek kaydıyla herhangi bir izin almadan araçlarıyla sokağa çıkma yasağını kapsayan zamanda seyahat edebilir.

Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlar konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir