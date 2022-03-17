Otobüs biletlerinde artan fiyat, yolcuları tedirgin ediyor

Akaryakıta gelen zamların otobüs biletlerine de yansımasıyla birlikte yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, fiyatların daha da artmasından endişe duymaya başladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çekişmeyle birlikte tüm dünyada akaryakıt fiyatları olumsuz etkilendi.

Bu etki yavaş yavaş azalsa da, fiyatların seyrettiği bant nedeniyle ulaşım sektörü çareyi biletlere zam yapmakta buldu.

Motorin fiyatları karşısında önlem almak isteyen şehirlerarası otobüs firmaları, çözümü biletlere zam yaptı.

YOLCULAR ÇÖZÜM BEKLİYOR

Bütçesine en uygun firmayı gözüne kestiren yolcular ise terminallerdeki şikâyetlerini dile getirerek, oluşan bu durum karşısında bir çözüm bekliyor.

6 AY ÖNCE 18 LİRAYDI ŞİMDİ 25 LİRA

Bir ay içerisinde üç defa zamla karşılaştığını ifade eden Erol Yurdakul, altı ay önce 18 lira olan otobüs biletini şimdi 25 liraya aldığını belirtti. 56 kilometrelik bir mesafeden gelip gittiğini vurgulayan Yurdakul, sırasıyla 18, 23 ve 25 liraya yükselen bilet fiyatları için firmalardan şikâyetini dile getirdi.

“OTOBÜSLERİN İÇERİSİNDE ORTALAMA ÜÇ KİŞİ VAR VE AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ GİDİŞAT BELLİ”

Hemen hemen her gün Beylikova’dan Eskişehir Merkez’e seyahat etmek zorunda kalan Beytullah Öztürk, artan mazot fiyatlarının biletleri de etkilediğini söyledi. Önceden 20 lira ödediği biletin şimdi 25 lira olduğunu anlatan Öztürk, “Otobüslerin içerisinde ortalama üç kişi var ve akaryakıt fiyatlarındaki gidişat belli. Bizim kimseye diyecek bir şeyimiz yok. İşimden dolayı seyahat etmek zorundayım ve yol masrafı bana aylık 150-200 liraya mal oluyor. Bu durum, bizi maddi olarak zayıflatıyor” dedi.

“İNŞALLAH BU GİDİŞAT DÜZELİR VE AKARYAKITLA BERABER BİLET FİYATLARINDA TEKRAR BİR DÜŞÜŞ MEYDANA GELİR"

Önceden Eskişehir’e gelirken uygun fiyatta biletler bulduğundan bahseden Uğur Aldemir, yakıt fiyatının artmasının biletleri de etkilediğini söyleyerek, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

“Normalde sık sık seyahat ediyorum, ama maliyetlerin artması beni düşündürüyor. İnşallah bu gidişat düzelir ve akaryakıtla beraber bilet fiyatlarında tekrar bir düşüş meydana gelir. Ülkedeki sıkıntıların bir an önce düzelmesini umut ediyorum ve herkesin refah içerisinde yaşamaya devam etmesini diliyorum.”





“BİZİM İŞİMİZ AKARYAKITLA BERABER YÜRÜYOR”

Son dönemlerdeki akaryakıt fiyat artışından bahseden işletmeci Suat Var ise, artan fiyatlar karşısında bilet fiyatlarını yükselttiklerini ve yolcu taşımacılığı sektöründe çalışanların da ayakta kalmak zorunda olduklarını anlattı. Vatandaşa hak veren Var, “Örnek verecek olursam, geçen sene de üç lira kazanıyorduk şimdi de üç fakat araçlarımızdan biri şimdi sanayiye girse; onu oradan nasıl çıkartacağız bilemiyorum. Artan mazot fiyatları, bizi zam yapmaya maruz bıraktı. Yarın yine zam yapılsa biz de yapacağız, çünkü bizim işimiz akaryakıtla beraber yürüyor” diyerek durumu kendince özetledi.