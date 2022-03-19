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    Otobüsle Yalova'ya giden hamile kadın, akaryakıt istasyonunda doğurdu

    İstanbul'dan Yalova'ya otobüs ile yolculuk yapan hamile kadının sancıları artınca doğumu, 112 acil servis ekipleri tarafından akaryakıt istasyonunda gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 19:43
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    Otobüsle Yalova'ya giden hamile kadın, akaryakıt istasyonunda doğurdu

    İstanbul’dan Yalova’nın Termal ilçesine otobüs ile giden eden 25 yaşındaki hamile kadın H.Ş’nin sancıları yolculuk sırasında arttı.

    AKARYAKIT İSTASYONUNDA DOĞUM YAPTI

    Yaşanan durum üzerine otobüs şoförü Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Durum 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Akaryakıt istasyonuna Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinden ambulans sevk edildi.

    112’de görevli sağlık ekipleri Komuta Kontrol Merkezi Hekimi Dr. Enes Önerdir’in yönlendirilmeleri ile doğum gerçekleştirdi.

    YALOVA DEVLET HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİ

    İlk kez doğum yapan anne ve kız bebeği sonrasında ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Otobüsle Yalova ya giden hamile kadın, akaryakıt istasyonunda doğurdu #1


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