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    Otobüsler ne zamana kadar ücretsiz olacak? Otobüs, metro, metrobüs...

    Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Peki, Otobüsler ne zamana kadar ücretsiz olacak? Otobüs, metro, metrobüs...
    • 11.07.2022 - 14:18
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    Otobüsler ne zamana kadar ücretsiz olacak? Otobüs, metro, metrobüs...

    Kurban Bayramı nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor.

    İstanbul'da kalan vatandaşlar bayramın ilk üç günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanma şansına sahip oldu.

    Bayramın son gününe doğru gidilirken otobüs, metro ve metrobüslerin ne kadar daha ücretsiz olacağı merak ediliyor.

    İstanbul'un kalabalık olmaması ve ücretsiz olan toplu taşımaların normal zamana göre boş olması, vatandaşları sevindiren bir diğer detay oldu.

    Hem bayramın sonuna gelinmesi hem de 15 Temmuz'un yaklaşmasından dolayı, ücretsiz ulaşımın uzayıp uzamayacağı araştırılıyor.

    Bu kapsamda da, "Otobüsler ne zamana kadar ücretsiz olacak? Otobüs, metro, metrobüs..." sorusu gündeme geldi.

    Peki, Otobüsler ne zamana kadar ücretsiz olacak? Otobüs, metro, metrobüs... İşte yanıtı...

    Otobüsler ne zamana kadar ücretsiz olacak? Otobüs, metro, metrobüs...

    İETT tarafından yapılan açıklamada; bayram tatilinde hangi günlerde toplu taşımanın ücretsiz olacağı duyuruldu. İstanbul’da toplu taşıma 9 günlük tatilin Kurban Bayramı’na denk gelen 4 gününde ücretsiz yapılacak.

    9 günlük tatil dönemine gelen 15 Temmuz günü de, resmi bayram olduğu için seferler ücretsiz yapılacak.

    Otobüsler ne zamana kadar ücretsiz olacak? Otobüs, metro, metrobüs... #1


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