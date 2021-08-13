ÖTV matrah güncelleme 2021: Matrah artırımı nedir, matrah değişikliği ne anlama geliyor?

Resmi Gazete'de yayınlanana karara göre, sıfır otomobil satışlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidildi. Peki matrah artırımı nedir, matrah değişikliği ne demek?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar doğrultusunda, sıfır otomobil satışlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişikliğe gidileceği duyuruldu.

ÖTV matrahının artırılmasıyla birlikte sıfır araç fiyatlarında indirim söz konusu oldu. Bu gelişmenin ardından araç satın almayı düşünen vatandaşlar, ÖTV matrah güncellemesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

Peki matrah artırımı nedir, ne anlama geliyor? ÖTV matrah değişikliği ne demek? İşte tüm merak edilenler...

MATRAH ARTIRIMI NEDİR?

Matrah artırımı, gerekli görülen durumlarda ek vergi ödeyerek vergi incelemerinden kurtulmayı sağlayan bir uygulamadır.

Vergi matrahı artırımı, Maliye Bakanlığı tarafından yapılan zaman zaman yapılan vergi incelemesinden ek vergi ödeyerek kaçınmayı sağlayacak olan bir uygulamadır.

Geçmiş dönem vergi beyanlarınızı belli oranlara göre artırdığınız takdirde yapılan vergi incelemelerden muaf olabilirsiniz. Bu sayede Maliye Bakanlığı matrah artırımı yaptığınız yıllar için incelemeden geçmezsiniz.

MATRAH BELİRLEME USULLERİ NELERDİR?

Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.

Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.

Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.

İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.

YENİ ÖTV ORANLARI

Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.