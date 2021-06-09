Oussama Tannane kimdir? Oussama Tannane Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimlerden biri olduğu iddia edilen Oussama Tannane'nin biyografisi, sarı lacivertli takımın taraftarları tarafından merak ediliyor. Peki Oussama Tannane kimdir?

Süper Lig'de 2021-2022 yaz transfer sezonu için geri sayım başladı. 2020 - 2021 sezonunu 3. sırada kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Oussama Tannane'nin, Instagram hesabında paylaştığı hikaye, futbol dünyasının gündemine oturdu. Vitesse forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Oussama Tannane'nin paylaştığı hikayede İstanbul'a geleceği görüldü.

Bu gelişmenin ardından genç futbolcunun kişisel bilgileri merak konusu oldu. Sarı lacivertli takıma gönül verenler, Oussama Tannane kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Peki Oussama Tannane kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, kaç golü ve asisti var? İşte Oussama Tannane'nin biyografisi...

OUSSAMA TANNANE KİMDİR?

23 Mart 1994 tarihinde Fas'ın Tétouan şehrinde dünyaya gelen Oussama Tannane, ailesiyle birlikte Hollanda'ya gittikten sonra profesyonel futbol kariyeri için ilk adımlarını atmaya başlamıştır.

Ajax altyapısında yetişen Oussama Tannane, sırasıyla PSV, Heerenveen, Heracles gibi takımlarda oynamış ve Fransa'ya geçiş yaptıktan sonra Sant-Etienne takımına transfer olmuştur.

Kiralık olarak Las Palmas forması da giyen Tannane, son olarak Vitesse'ye geçmiş ve geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde 29 maça çıkmıştır. Vitesse formasıyla 7 gol atıp 9 asist yapan Faslı oyuncu başarılı bir performans ortaya koymuştur.

En golcü sezonunu Heracles formasıyla geçiren 27 yaşındaki futbolcu, Heracles Almelo takımında oynarken 23 gol atıp 9 asist yapmıştır. Transfermarkt'ın verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gözükmektedir.