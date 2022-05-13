Ovit Dağı Geçidi'nde yol 6 aydır kapalı

Ekipler, kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı geçidi açmak için kolları sıvadı.

Kış mevsiminde yoğun kar yağışı alan Ovit Dağı Geçidi objektiflere yansıdı.

2 bin 640 rakımlı geçit, Rize'yi Erzurum'a bağlayan önemli bir noktada bulunuyor.

2 metreye ulaştı

Kar nedeniyle yaklaşık 6 aydır kapalı olan geçidin 17 kilometrelik bölümünün ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Bölgede yoğun yağışın ardından kar kalınlığı 2 metreye ulaştı ve geçit, çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Ekipler yolu açmak için harekete geçti

Bunun üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, üç gündür iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması yapıyor.

AA'nın haberine göre, ekiplerin bazı noktalarda çalışmalara güçlükle devam ettiği öğrenildi.