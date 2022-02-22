Ovit Tüneli'nde iki mevsim bir arada

Ovit Tüneli'nde iki mevsim bir arada

Güneşli havada Erzurum'dan aracıyla tünele giriş yapan vatandaş, diğer tarafta karlı manzarayla karşılaştı.

Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovit Tüneli, iki şehir arasındaki ulaşımı önemli ölçüde rahatlattı.

Tünel, 2018 yılının Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.

BİR TARAF YAZ, DİĞER TARAF KIŞ

Sürücüler, zorlu Ovit Dağı'nı 14 kilometre uzunluğundaki tünel sayesinde kolaylıkla geçme imkanına kavuştu. 250 kilometrelik Rize-Erzurum kara yolu, 200 kilometreye düştü.

Erzurum'dan aracıyla güneşli havada tünele giriş yapan ve rahat bir şekilde gerçekleştirdiği yolculuğunu kayıt altına alan vatandaş, Rize tarafına geçtiğinde ise karlı manzarayla karşılaştı.

Ovit Tüneli'nde iki mevsim bir arada ViDEO

"TEK TÜNEL İKİ ŞEHİR"

Ortaya çıkan tabloya ilişkin yapılan yorumlarda "Tek tünel iki şehir", "Ovit Tüneli'nde iki mevsim aynı anda yaşanıyor." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Görüntü, Instagram'da kmlyzc53 hesabı tarafından paylaşıldı.