Oxford: Bal, antibiyotikten daha etkili

Bilim insanları, üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotiğe alternatif olarak bal ile tedaviyi önerdi.

Oxford Üniversitesi, bazı hastalıkların tedavisine ilişkin bir araştırma yaptı.

Araştırmacılar, bal tüketiminin üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotik kullanımından daha etkili olduğu sonucuna ulaştı.

Sonuçları British Medical Journal'da yayınlanan çalışmada balın, öksürük tedavisinde yüzde 36 daha faydalı olduğu ortaya çıktı.

ANTİBİYOTİKLERE ALTERNATİF

Balın, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi hastalıklarda antibiyotiklere güvenli bir alternatif olduğu kaydedildi.

Bal, uzun zamandır evde çocukların boğaz ağrıları, öksürükleri ve tıkalı burunları için bir çare olarak kullanılıyor.

BAL İLE TEDAVİ ÖNERİSİ

Telegraph'ın aktardığına göre, şimdiye kadar az sayıda çalışma, balın yetişkinlerde aynı semptomları dindirip dindirmediğini inceledi.

Araştırmaya göre bal ile tedavi edilen kişiler, bir ila iki gün daha az semptom gösteriyor ve öksürük yüzde 50 oranında azalıyor.

"BAL UCUZ"

Araştırmada yer alan isimlerden Hibatullah Abuelgasim, "Bal ucuz, kolayca bulunur ve neredeyse hiç yan etkisi yok. Doktorlar bunu antibiyotiklere uygun bir alternatif olarak önerebilirler." dedi.

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