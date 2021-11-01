Oxford sözlüğü yılın kelimesi 2021: Vax ne demek? İşte anlamı

Her yıl en popüler İngilizce kelimeleri belirleyen Oxford İngilizce sözlüğünü hazırlayan Oxford Languages, 2021 yılının popüler kelimesini "Vax" olarak açıkladı. Peki Vax ne demek, anlamı nedir?

İngilizce dilinin en önemli kurumlarından olan Oxford Languages, 2021’in kelimesini belirledi.

Geçen yıl önceki dönemlere oranla iki kat artan aşı kelimesinin kısaltması olan ve 1980’lerde ortaya çıkan “Vax” kavramının Eylül 2021’de önceki yıla göre 72 kat daha fazla kullanıldığı belirlendi.

Oxford İngilizce Sözlüğü’nü de hazırlayan Oxford Languages’ın kıdemli editörü Fiona McPherson, “Bu kelime, kısa, vurucu ve dikkat çekici. Ayrıca çok verimli bir kelime, farklı kombinasyonlarla yeni kelimeler oluşturabiliyor” dedi.

Haberin akabinde "Vax" kelimesinin anlamı da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Vax ne demek, anlamı nedir merak ediliyor.

VAX NE DEMEK?

Koronavirüs aşısı nedeniyle son zamanlarda sosyal medyada, halk arasında, yetkililerin yaptığı açıklamalarda ve geleneksel medyaya aşı kelimesi çokça kullanıldı.

Aşı kelimesinin kısaltması olan 'wax' kelimesi de 2021'de yılın kelimesi oldu.