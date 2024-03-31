Oylarını kullanan Vanlılar soluğu Van Gölü sahilinde aldı Vanlılar yerel seçim maratonu yorgunluğunu ve stresini atmak için aileleriyle birlikte Van Gölü'nün sahiline koştu.

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AA

Vanlılar, yerel yöneticileri belirlemek için oy kullandıktan sonra Van Gölü sahiline giderek, güneşli pazar gününü değerlendirdi.

Van'da oy kullanımı sabah saat 07.00'de başladı.

Şehirde, 712 bin 235 seçmen, toplam 2 bin 462 sandıkta oy kullandı.

Güzel havayı fırsat bilen Vanlılar, oy kullandıktan sonra Van Gölü sahiline gitti.

Burada güneşli havadan istifade eden ailelerin yanındaki çocuklar da parklarda oynayarak eğlendi.

"Seçim süreci yorucu geçti"

Vatandaşlardan Serhat Adanaş, seçim sürecinin yorucu geçtiğini, oy kullandıktan sonra stres atmak için ailesiyle sahile geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Ülkemiz için, milletimiz için hayırlısı olsun inşallah. Şu an için mutlu ve huzurluyuz.

"Oyumuzu erkenden kullandık"

Lezgin Bedir ise erkenden oy kullanarak göl kıyısına geldiklerini belirtti. Güzel havanın tadını çıkardıklarını anlatan Bedir, şöyle konuştu:

Uzun süredir seçim atmosferi vardı. Çok şükür bugün oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)