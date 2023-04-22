Oyuncu Rana Cabbar, Ermeni Katolik Mezarlığı'na defnedildi Türk sinemasının usta isimlerinden Rana Cabbar, Şişli Ermeni Ermeni Mezarlığı’nda yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İHA

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden 78 yaşındaki Rana Cabbar, tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şişli'de bulunan Ermeni Katolik Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanan Rana Cabbar’a son görevini yerine getirmek için sevenlerinin yanı sıra sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim katıldı.

"Her ölüm erken ölümdür"

Cenazeye katılanlar arasında yer alan usta oyuncu Altan Gördüm, şunları söyledi:

Hepimizin başı sağ olsun Rana abi ile Ankara sanat tiyatrosundan tanışıyorum benim girdiğim dönemde onun oyunları vardı daha önceden izleyici olarak takip ediyorduk hatta bizim kurslarımıza bazı derslerimize eğitmen olarak gelmişti. Her zaman söylüyoruz ölüm kaçınılmaz ama kaç yaş olursa olsun her ölüm erken ölümdür hepimizin başı sağ olsun.

"Neşe kaynağı bir dostu uğurluyoruz"

Cenaze de yer alan bir diğer ünlü oyuncu Altan Erkekli ise şu ifadeleri kullandı:

Bizim için oyuncu değil bir abi bir usta hayatı anlatan dert ortağı sıkıntılı günlerimizin neşe kaynağı bir dostu uğurluyoruz büyüğümüz ama dost gibi bizi o derece yaşamız ile duygularımız ile aynı seviyeye inen bizle kardeş olabilecek kadar çocuk kalpli bir insandı.

"Işıklar içinde uyusun"

Oyuncu Halil Ergün de şunları söyledi: