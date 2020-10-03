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    Ozan baba ile popçu oğlunun atışması

    Aşık Orhan Üstündağ ve pop müziği sanatçısı İsrafil Üstündağ'ın gerçekleştirdiği atışma, çok sayıda beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2020 - 10:55
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    Ozan baba ile popçu oğlunun atışması

    Aşık Orhan Üstündağ, pop müziği sanatçısı olan oğlu İsrafil Üstündağ ile atışma gerçekleştirdi.

    İkili arasında gerçekleşen atışma renkli anlara sebep olurken, baba Üstündağ o anları YouTube hesabı üzerinden yayınladı.

    Paylaşılan video binlerce beğeni alırken, takipçiler tarafından 'devamı gelsin' yorumları yapıldı.

    İşte baba ve oğlunun o anları...

    Ozan baba ile popçu oğlunun atışması

    Ozan baba ile popçu oğlunun atışması #1

    Ozan baba ile popçu oğlunun atışması #2

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