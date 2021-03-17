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Özbek pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Özbek pilavı tarifi..

Özbek pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Özbek pilavı tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısı tarafından yapılan Özbek pilavı tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?