- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Özbek pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Özbek pilavı tarifi..
Özbek pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Özbek pilavı tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısı tarafından yapılan Özbek pilavı tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 17.03.2021 - 17:52
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyenlerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde Özbek pilavı yer aldı.
Özbekistan'ın milli yemeği olan ve düğün günlerinde erkekler tarafından yapılan Özbek pilavının nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden Özbek pilavının tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Özbek pilavı tarifi..
ÖZBEK PİLAVI TARİFİ VE MALZEMELERİ
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağ (arzuya göre)
- 2 adetkuru soğan (piyazlık doğranmış)
- 5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
- 400 gram kuşbaşı kuzu eti
- 3 su bardağı baldo pirinç (yıkanmış,süzülmüş)
- 2 baş sarımsak
- 4,5 su bardağı sıcak su arzuya göre et veya sebze suyu)
- 1/2 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR?
- Yarım su bardağı sıvı yağ ile tereyağını pilav tenceresinde eritin.
- Piyazlık doğradığınız soğanları ekleyin ve hafif karamelize oluna kadar kavurun.
- Kuşbaşı etleri tencereye ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.
- Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın.
- Havuçlar yumuşayınca pirinçleri ekleyin ve yaklaşık 3 dakika kavurun.
- Su, tuz ve karabiberi de ekledikten sonra karıştırın.
- 2 baş sarımsağı pilavın ortasına koyup hafifçe bastırın ve kapağını kapatın.
- 5 dakika harlı ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra servis edin.