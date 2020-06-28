Bursa'da baba kız sınavda birbirine rakip oldu

Sınava girmeden birbirlerine başarı dileyen baba kız, sınav anında rakip oldular.

Bursa'da yaşayan baba ile kızı aynı anda Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girerek, aynı heyecanı yaşadı.

48 yaşındaki Mehmet Erçetin, bu yıl sınava hazırlanan 19 yaşındaki kızı Candan ile birlikte aynı duyguları yaşamak ve moral olmak için kızıyla birlikte sınava girdi.

"ONLARLA BÜYÜYÜP, ONLARLA ÖĞRENİYORUZ"

Sınavdan çıktıktan sonra kızı ile birlikte sınava girmenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten baba Erçetin, "Herkese böyle bir şey yaşamalarını tavsiye ederim. Bu durum ufak bir iddia ile başladı ve ben kendi yapabileceğimi düşündüğüm an sınava başvuruda bulundum. Güzel de bir süreç oldu kazasız belasız sınavı güzel de bitirdik. Bütün anne ve babaların yaptığı gibi biz de kızımıza yardımcı oluyoruz. Onlarla birlikte öğrenip onlarla birlikte büyüyoruz. Hazır onlarla birlikte okula gelmişken kızımla birlikte sınava gireyim dedim ve ben de sınava kaydoldum. Sınava beraber hazırlandık bu süreçte kızımın sınav performansımı takip etmek onun kaygılarını yaşayıp hissetmek beni de sınava hazırladı" ifadelerini kullandı.

"BU SINAVDA BABAMI ELEDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rakip olarak gördüğü babasını sınavda elediğini düşündüğünü dile getiren Candan Erçetin ise, "Babam da bir rakibimdi ama kendisi 1 hafta öncesinden sözel konulara baksaydı eğer sınavda zorlanmazdı. Ben babamın bu sınavda zorlandığını düşünüyorum, dünkü sınavda Türkçe’yi yaptı ancak bu sınavda babamın zorlandığını düşünüyorum. Bu sınavla birlikte rakibim olan babamı elediğimi düşünüyorum" dedi.



















