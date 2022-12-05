Özge Ulusoy’un babası için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden manken ve oyuncu Özge Ulusoy’un babası emekli Albay Haydar Ulusoy için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi. Törende, gözyaşları sel oldu aktı…

Manken ve oyuncu Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy’a, dün saat 15.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda cip çarptı.

Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isterken Elif N.’nin kullandığı cipin çarptığı Ulusoy, metrelerce öteye savruldu.

Akşam saatlerinde can verdi

Ulusoy, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ulusoy, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cemevinde tören yapıldı

Emekli Albay Haydar Ulusoy için bugün Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde tören yapıldı.

İHA’da yer alan habere göre düzenlenen törene; Haydar Ulusoy’un eşi Armağan Ulusoy, kızları Nilay ve Özge Ulusoy ile çok sayıda yakını katıldı.

Gözyaşlarının sel olup aktığı törende, ünlü manken de bir konuşma yaptı.

Özge Ulusoy’un babası için cenaze töreni düzenlendi VİDEO

“Bize çok iyi bir baba oldu”

Babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getiren Özge Ulusoy, şunları söyledi:

“Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş, bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum. Herkesin hakkında neler düşündüğünü de biliyorum.

“Sadece dualarınızı istiyorum”

Okuyorum, hiç tanımayan insanlar bana ulaştılar; babamın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahsediyorlar. Şükürler olsun böyle bir insanın evladıyım. Damarımda, hücremde her şeyimde bırakıp gittiğine inanmıyorum, benim içimde yaşayacak ve gidilecek güzel bir yer varsa bunu en çok hak eden babam. O yüzden sadece dualarınızı istiyorum. Huzurla istirahat etsin.”