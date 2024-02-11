Özgecan Aslan, ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı Bundan tam 9 yıl önce Özgecan Aslan'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Özgecan Aslan'ın öldürülmesini ardından kamuoyunda kadın cinayetleri ile ilgili tepki çığ gibi büyümüştü. Özgecan'ı kabri başında anan ailesi, "Hiç kimsenin evladı öldürülmesin" diye mesaj verdi.

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 yıl önce bindiği minibüsün şoförü tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan (20), bu yıl da ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

Tarsus'ta 2015 yılında dersten çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüsün şoförü Ahmet Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ı anmak için annesi Songül Aslan, babası Mehmet Aslan ve yakınları, Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki kabrinin başına geldi.

Ailesi ve yakınları, Aslan için dua edip, mezarına çiçek bıraktı. Burada Aslan'ı anan anne ve babası, gözyaşlarına hakim olamadı.

"Hiç kimsenin evladı öldürülmesin"

Anne Aslan, kızının kabri başında üzünütüsünü şu sözlerle dile getirdi:

Allah kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Devletimizin artık buna el atmasını istiyoruz. Özgem'den sonra 5 bin kadın öldürüldü. Hiç kimsenin evladı öldürülmesin. Çok acı bir şey. Ölene kadar da unutulmaz bu acı.

"Özgecan, her evin kızı oldu"

Baba Aslan ise yaşadıklarını şu sözlerle ifade eti:

Ateş düştüğü yeri yakar. 9 yıldır ifade ettiğimiz duyguları maalesef büyük bir kesim anlamadı, anlamamış. Özgecan Aslan, bizim kızımız olarak dünyaya geldi ama kalbi olan, vicdanı olan, canı olan her anne-babanın kızı oldu. Her evin kızı oldu.

"Kadına şiddetin önüne geçmek mümkün değil"

Kadına şiddetin önüne geçmek mümkün değil, binlerce yıldır olduğu gibi. Kadına şiddetin önüne geçilebilmesi için insanların okuması, düşünmesi, akletmesi lazım.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)