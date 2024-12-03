AA & Ensonhaber

Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği'nin öncülüğünde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle hayata geçirilen dans projesi, engelleri sanata dönüştüren bir yolculuğa imza attı. Tekerlekli sandalye kullanıcılarından oluşan özel dans grubu, ilk performansını 1 Aralık Pazar günü sergileyerek seyircilerle buluştu.

HAYAT HİKAYELERİNİ ANLATTILAR

Dans ve tiyatronun harmanlandığı 1 saat 20 dakikalık bu etkileyici gösteride, sahneye çıkan 6 bedensel engelli birey, kendi yaşam hikayelerini hareketlerin ve sözlerin gücüyle anlattı. Katılımcıların kişisel deneyimlerinden esinlenilerek hazırlanan koreografi, bireylerin hayatlarında karşılaştıkları zorlukları, başardıkları zaferleri ve taşıdıkları umutları gözler önüne serdi.

Grubun amacı sadece sahneyle sınırlı kalmayarak, ilerleyen dönemlerde farklı şehirlerde de bu eşsiz hikayeyi paylaşmak. Proje Koordinatörü ve Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel Ergüneş, dans fikrinin İzmir'de izlediği bir performanstan ilham aldığını ve bu ilhamla Kocaeli'de kendi gruplarını oluşturduklarını belirtti. Ergüneş, başlangıçta yalnızca dans odaklı bir proje tasarladıklarını, ancak katılımcıların hikayelerinin projeye teatral bir boyut kazandırdığını dile getirdi.

"ARTIK HİÇBİR ŞEYİN BİZE ENGEL OLAMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Grubun hikayesinin merkezinde, Aylin ve Ahmet Arslan adlı çiftin aşk dolu yolculuğu yer alıyor. Yönetmen ve yazar Esen Bayraktar Erdinç, gösteriyi beş bölümlük bir anlatıya dönüştürerek çiftin tanışmasından düğünlerine kadar uzanan hikayelerini modern dans ve tiyatroyla sahneye taşıdı. Düğün sahnesinde salsa ve vals gibi dansların yanı sıra horon ve kasap havası gibi geleneksel figürler de sergilendi. Finalde ise çiftin kızları Melek’in dansıyla hikaye anlamlı bir şekilde noktalandı.

Projede yer alan Aylin Arslan, bu deneyimin hayatını değiştirdiğini belirtti:

Bu proje sayesinde hem dans etmeyi hem de sahnede olmayı öğrendik. Artık hiçbir şeyin bize engel olamayacağını düşünüyoruz.

"DANS ETMEK, HAYATIMIZIN BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"

Eşi Ahmet Arslan ise, toplumun engellilik konusundaki algılarını değiştirmek ve engelin bedende değil, zihinde olduğunu kanıtlamak istediklerini ifade etti.

Grubun bir diğer üyesi Yıldız Uğurlu ise dansın kendisine özgürlük hissi verdiğini söyleyerek, “Salsa yaparken tekerlekli sandalyeyi bir aksesuar gibi görüyorum. Dans etmek, hayatımızın bir parçası haline geldi” dedi.

Bu anlamlı proje, yalnızca bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda engellilik konusunda farkındalık yaratmayı ve toplumda kabul görme algısını güçlendirmeyi hedefliyor. Grubun çalışmaları, engellerin sanata dönüştüğü bu eşsiz yolculukla geniş bir kitleye ilham vermeye devam edecek.