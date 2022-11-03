Özgüveninizi arttıracak 9 ipucu

Özgüven kendinize ve başarabileceklerinize olan inancınızdır. Nasıl kendimden daha emin daha özgüvenli olabilirim? diyorsanız bu 9 tavsiyeye mutlaka göz atın...

Kendine güven, yeteneklerinize, niteliklerinize ve yargınıza olan güven hissidir. Araştırmalar, güvenin sağlık ve psikolojik esenlik için önemli olduğunu göstermektedir. Nasıl daha güvenli olacağınızı öğrenin ve kendinize olan güveninizi ve inancınızı artırmanın faydalarından yararlanın.

Nasıl daha güvenli olacağınızı öğrenmek, yaşamınız üzerinde bir dizi olumlu etkiye sahip olabilir. Kendiniz ve yetenekleriniz hakkında daha iyi hissetmenize yardımcı olmanın yanı sıra, özgüven, ilişkilerinizi daha güçlü hale getirebilir ve sizi strese karşı daha dirençli hale getirebilir.

Kendine Güven Nedir?

Kendine güven , hayatınızı kontrol etme yeteneğinize dair genel bir güven duygusuna sahip olma şeklinde özetlenebilir veya bazen daha duruma özel ele alınabilir. Örneğin, belirli bir uzmanlık alanında özgüveniniz yüksek olabilir, ancak diğer alanlarda kendinize daha az güvenebilirsiniz.

Özgüven "kişinin bir görevin gereklerini başarıyla yerine getirebileceğine dair bir inanç" olarak tanımlanıyor.

Sağlıklı bir özgüven düzeyine sahip olmak, kişisel ve profesyonel yaşamınızda daha başarılı olmanıza yardımcı olabilir. Araştırmalar, örneğin, kendine daha fazla güvenen kişilerin akademik olarak daha başarılı olma eğiliminde olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Sporcularda daha yüksek özgüven seviyelerini, tercih ettikleri sporu uygulama motivasyonu ile ilişkilendiren çalışmalarla güven, hedeflerinizi gerçekleştirme motivasyonunda da rol oynayabilir. Güven seviyeniz, kendinizi başkalarına nasıl sunduğunuzu bile etkiler.

Nasıl daha özgüvenli olunacağını öğrenirken, kendine güveni olan birinin daha güvensiz birinden nasıl farklı olduğunu anlamak yardımcı olabilir. İşte ikisi arasındaki farklardan sadece birkaçı.

Kendine Güvenen İnsanlar;

Diğer insanların başarısını kutlar

Açık görüşlü

İyimser

Risk almak için istekli

Kendilerine karşı hoşgörülü

Her zaman öğrenmek ve büyümek hedefinde

Hataları kabul eden

Sorumluluğu kabul eden

Güvensiz İnsanlar ise;

Yargılayıcı ve başkalarını kıskanan

Yakın görüşlü

Karamsar

Değişimden korkan

Kusurları gizleyen

Kararsız

Her şeyi biliyormuş gibi davranan

Bahaneler üreten

Başkalarını suçlayan

kişilik yapısına sahiptirler.

Kendine güvenin faydaları

Kendine güvenmek sadece iyi hissettirmekle kalmıyor. Bununla birlikte, özgüven sahibi olmak evde, işte ve ilişkilerinizde birçok ek fayda sağlayabilir.

Kendinden emin olmayı öğrenmenin olumlu etkilerinden birkaçına göz atalım;

Daha iyi performans : Yeterince iyi olmadığınız için endişelenerek zaman ve enerji harcamak yerine , enerjinizi çabalarınıza adayabilirsiniz. Sonuçta, daha fazla özgüvene sahip olduğunuzda daha iyi performans gösterirsiniz.



Daha sağlıklı ilişkiler : Kendine güvene sahip olmak, yalnızca kendiniz hakkında nasıl hissettiğinizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda başkalarını daha iyi anlamanıza ve sevmenize yardımcı olur. Ayrıca, istediğinizi veya hak ettiğinizi alamıyorsanız, bir ilişkiden uzaklaşmanız için size güç verir.



Yeni şeyler denemeye açıklık : Kendinize inandığınızda, yeni şeyler denemeye daha istekli olursunuz. İster terfi başvurusunda bulunun, ister bir yemek kursuna kaydolun, kendinize ve yeteneklerinize güvendiğinizde kendinizi ortaya koymak çok daha kolay.



Dayanıklılık : Kendinize inanmak, dayanıklılığınızı veya hayatta karşılaştığınız herhangi bir zorluk veya sıkıntıdan geri dönme yeteneğinizi artırabilir .

Nasıl daha özgüvenli olunur?

Neyse ki, özgüveninizi arttırmanın birkaç yolu var. Belirli bir alanda özgüven eksikliğiniz varsa veya herhangi bir konuda kendinize güvenmek için mücadele ediyorsanız, bu dokuz güven artırıcı size yardımcı olabilir.

1. Kendinizi başkalarıyla karşılaştırmayı bırakın

İnstagram'da takip ettiğiniz kişilerle nasıl göründüğünüzü karşılaştırır mısınız? Ya da belki maaşınızı arkadaşınızın kazandığıyla karşılaştırırsınız. Sosyal karşılaştırma teorisi, karşılaştırma yapmanın doğal olduğunu açıklar. Ancak, özgüveninizi artırmanıza yardımcı olması muhtemel değildir. Hatta tam tersi etki de yapabilir.

Karşılaştırmalar yaptığınızı fark ettiğinizde özgüveninizi nasıl geliştirirsiniz? İlk olarak, kendinize bunun yardımcı olmadığını hatırlatın. Herkes kendi yarışında koşuyor ve hayat bir rekabet değil.

Başka birinin hayatını kıskanıyorsanız, kendi güçlü yönlerinizi ve başarılarınızı hatırlamanız da yardımcı olur. Hayatta kutsandığınız alanları daha iyi hatırlamak için bir şükür günlüğü tutun. Bu, başkalarının hayatlarına odaklanmak yerine kendi hayatınıza odaklanmanıza yardımcı olabilir.

2. Kendinizi olumlu insanlarla çevreleyin

Bir dakikanızı ayırın ve arkadaşlarınızın sizi nasıl hissettirdiğini düşünün. Seni kaldırıyorlar mı, yoksa indiriyorlar mı? Seni sürekli yargılıyorlar mı yoksa seni sen olduğun için mi kabul ediyorlar?

Birlikte zaman geçirdiğiniz insanlar, kendiniz hakkındaki düşüncelerinizi ve tutumlarınızı, belki de sandığınızdan daha fazla etkileyebilir. Bu nedenle, başkalarının sizi nasıl hissettirdiğine dikkat edin. Belirli bir kişiyle takıldıktan sonra kendiniz hakkında kötü hissediyorsanız, veda etme zamanı gelmiş olabilir .

Bunun yerine, sizi seven ve sizin için en iyisini isteyen insanlarla kendinizi kuşatın. Olumlu olan ve güveninizi artırmanıza yardımcı olabilecek başkalarını arayın. Kendine güven ve olumlu bir tutum el ele gider.

3. Beden sağlığınıza dikkat edin

Kendinize nasıl daha fazla güvenebileceğinizle ilgili bu ipucu, vücudunuzu kötüye kullanıyorsanız kendiniz hakkında iyi hissetmenin zor olduğu fikrine dayanmaktadır. Kişisel bakım pratiği yaptığınızda zihniniz, bedeniniz ve ruhunuz için olumlu bir şey yaptığınızı bilirsiniz ve bunun sonucunda doğal olarak daha özgüvenli hissedersiniz.

Diyet : Sağlıklı beslenme , daha yüksek düzeyde güven ve benlik saygısı dahil olmak üzere birçok fayda sağlar. Vücudunuzu besin açısından yoğun gıdalarla beslediğinizde daha sağlıklı, daha güçlü ve daha enerjik hissedersiniz, bu da kendinizi daha iyi hissetmenize neden olabilir.

Egzersiz : Çalışmalar sürekli olarak fiziksel egzersizin özgüveni artırdığını gösteriyor. Örneğin, 2016 yılında yapılan bir araştırma, düzenli fiziksel aktivitenin katılımcıların vücut imajını iyileştirdiğini buldu. Ve vücut imajları düzeldiğinde, kendilerini daha güvende hissettiler.

Meditasyon : Bir rahatlama uygulamasından daha fazlası olan meditasyon , kendine güveni çeşitli şekillerde artırmaya yardımcı olabilir. Birincisi, kendinizi tanımanıza ve kabul etmenize yardımcı olur. Meditasyon ayrıca, kendi kendine olumsuz konuşmayı durdurmayı ve kendine güvenini engelleyen yararsız zihinsel gevezeliklerden kopmayı öğretir.

Uyku : Eksik uyku, duygularınızı olumsuz etkileyebilir. Tersine, kaliteli uyku , iyimserlik ve benlik saygısı dahil olmak üzere olumlu kişilik özellikleriyle ilişkilendirilmiştir.

Kendinize bakmak, kendinize güvenmek için önemlidir. Kendiniz ve yetenekleriniz hakkında iyi hissetmek için ihtiyacınız olanı aldığınızdan emin olun.

4. Kendinize iyi davranın

Öz-şefkat, bir hata yaptığınızda, başarısız olduğunuzda veya bir aksilik yaşadığınızda kendinize nezaketle davranmayı içerir. Duygusal olarak daha esnek olmanızı sağlar ve zorlu duygularda daha iyi gezinmenize yardımcı olarak kendiniz ve başkalarıyla olan bağlantınızı güçlendirir.

Zorlu bir durumda olduğunuzda, kusurlu olmanın veya bazen yetersiz kalmanın insan olmanın bir parçası olduğunu kabul edin. Kendinize karşı şefkatle bu deneyimleri yönlendirmek için elinizden gelenin en iyisini yapın.

5. Kendi kendinizle olumlu konuşmalar yapın

Olumsuz iç sesiniz , yeteneklerinizi sınırlayabilir ve bilinçaltınızı bir şeyi "başa çıkamayacağınız" veya "çok zor" olduğuna ve "denememeniz gerektiğine" ikna ederek özgüveninizi azaltabilir. Öte yandan, iyimser olan kendi kendine konuşma, öz şefkati teşvik edebilir ve kendinden şüphe duymanın üstesinden gelmenize ve yeni zorluklar üstlenmenize yardımcı olabilir.

Bir dahaki sefere bir toplantıda konuşmanın bir anlamı olmadığını ya da çalışmak için çok formda olduğunuzu düşünmeye başladığınızda, düşüncelerinizin her zaman doğru olmadığını kendinize hatırlatın. Ardından, bu düşünceleri kendi kendine daha olumlu konuşmaya dönüştürmenin bir yolunu bulun .

Karamsar kendi kendine konuşmaya meydan okumanın ve düşüncelerinizi daha olumlu bir düşünce biçimine dönüştürmenin ve yol boyunca kendinize olan güveninizi artırmanın yollarına ilişkin birkaç örnek:

"Bunu kaldıramam" veya "Bu imkansız", "Bunu yapabilirim" veya "Tek yapmam gereken denemek" olur.

"Hiçbir şeyi doğru yapamam", "Bir dahaki sefere daha iyisini yapabilirim" veya "En azından bir şeyler öğrendim" olur.

"Topluluk önünde konuşmaktan nefret ederim", "Topluluk önünde konuşmayı sevmiyorum" ve "Herkesin güçlü ve zayıf yönleri vardır" olur.

6. Korkularınızla yüzleşin

Birinden randevu istemek veya terfi başvurusunda bulunmak gibi kendinize daha fazla güvenene kadar bir şeyleri ertelemeyi bırakın. Bu durumlarda kendinize olan güveninizi arttırmanın en iyi yollarından biri korkularınızla yüz yüze gelmektir.

Özgüven eksikliğinden kaynaklanan bazı korkularınızla yüzleşme alıştırması yapın. Kendinizi utandıracağınızdan veya her şeyi berbat edeceğinizi düşünüyorsanız, yine de deneyin. Biraz kendinden şüphe duymak performansın artmasına bile yardımcı olabilir. Kendinize bunun sadece bir deney olduğunu söyleyin ve ne olduğunu görün.

Biraz endişeli olmanın veya birkaç hata yapmanın düşündüğünüz kadar kötü olmadığını öğrenebilirsiniz. Her ilerleyişinizde kendinize daha fazla güven duyarsınız. Sonunda, bu, büyük olumsuz sonuçlara yol açacak riskler almanızı önlemeye yardımcı olabilir.

7. İyi olduğunuz şeyleri yapın

İyi olduğun şeyleri yaptığında ne olur? Kendinize olan güveniniz yükselmeye başlar. Güçlü yönleriniz daha da güçlenir, bu da kendinize olan inancınızı geliştirmenize yardımcı olur. Bu yaklaşımı benimsemenin başka bir faydası daha vardır: Hayatınızdan ne kadar memnun olduğunuzu artırabilir.

Bir çalışma, kişisel güçlü yönlerinizi geliştirme yeteneğinize inanmanın, yaşam doyumu seviyeleriyle orta derecede ilişkili olduğunu buldu. Bu, bu güçlü yönlerin neler olduğunu belirlemekle başlar. Ardından, onlarla düzenli olarak etkileşim kurarak onları daha güçlü hale getirmeye çalışın.

Örneğin, belirli bir sporda iyiyseniz, haftada en az bir kez antrenman yapmaya veya oynamaya özen gösterin. İşyerinde belirli bir görevde iyiyseniz, o görevi daha sık yapmaya çalışın. Güçlü yönlerinizi geliştirmek, özgüveninizi geliştirmenize de yardımcı olabilir.

8. Ne zaman hayır diyeceğinizi bilin

İyi olduğunuz şeyleri yapmak özgüveninizi artırabilirken, özgüveninizin düşmesine neden olabilecek durumları tanımak da aynı derecede önemlidir. Belki de belirli bir aktiviteye her katıldığınızda, kendinizi daha iyi hissetmek yerine daha kötü hissettiğinizi fark ediyorsunuz.

Kendinize olan güveninizi zedeleyen faaliyetlere hayır demek sorun değil. Elbette, sizi rahatsız eden hiçbir şeyi yapmaktan kaçınmak istemezsiniz çünkü rahatsızlık genellikle kişisel gelişim sürecinin bir parçasıdır. Aynı zamanda, sınırlarınızı bilmek ve onlara bağlı kalmakta yanlış bir şey yok.

Sosyal ve duygusal sınırlar belirlemek, psikolojik olarak daha güvende hissetmenizi sağlar. Ayrıca daha fazla kontrol altında hissetmenize yardımcı olabilir. Kendine güven, kısmen, hayatınız üzerinde kontrol sahibi olduğunuzu hissetmektir. Sınırlar, bu kontrol duygusunu oluşturmaya yardımcı olur.

Bir dahaki sefere birisi, kendinize olan güveninizi azaltacağını bildiğiniz bir şeyi yapmayı önerdiğinde, saygıyla reddedin. Bu aktiviteden de sonsuza kadar kaçmak zorunda değilsiniz. Nasıl daha özgüvenli olacağınızı öğrendikten sonra, kendinize olan güveninizi zedelemeden bunu tekrar denemek için yeterince güçlü hissedebilirsiniz.

9. Gerçekçi hedefler belirleyin

Hedeflerinizi takip etmek , neyin işe yaradığını anlayana kadar çoğu kez birkaç kez başarısız olmayı içerir. Bu, başarılı olmak için gerekenlere sahip olup olmadığınızı merak etmenize neden olabilir. Ayrıca, hayallerinizi gerçekleştirirken nasıl daha güvenli olacağınızı sorgulamanıza da neden olabilir. Cevap, gerçekçi hedefler belirlemekte yatar.

Yüksek erişimli hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaşamamanın güven seviyelerine zarar verdiği tespit edilmiştir. Tersine, gerçekçi hedeflere ulaşılabilir. Ve hedeflerinize ne kadar ulaşırsanız, kendinize ve yeteneklerinize olan güveniniz o kadar artar.

Gerçekçi hedefler belirlemek için neyi başarmak istediğinizi yazın. Ardından, kendinize bunu elde etme şansınızın ne olduğunu sorun. (Dürüst olun!) Cevap hiçe yakınsa, hedef biraz fazla yüksek olabilir. Daha gerçekçi ve daha ulaşılabilir olması için tekrar çevirin.

Bu, sizin tarafınızdan biraz araştırma yapmanızı gerektirebilir. Örneğin, kilo verme hedefiniz varsa, uzmanlar sağlıklı, uzun süreli kilo kaybı için haftada bir ila iki kilo vermenizi tavsiye ediyor. Bunu bilmek, bu yönerge doğrultusunda bir hedef belirlemenize yardımcı olur ve bu hedefe ulaştığınızda özgüveninizi artırır.