Özkan Uğur, derviş usullerine göre toprağa verildi 52 yıllık sahne arkadaşı Mazhar Alanson ile Cerrahi Tekkesi dervişi olan sevilen sanatçı Özkan Uğur, Karagümrük Nurettin Cerrahi Dergahı Postişini Ahmet Özhan'ın yönetimindeki derviş usulüne uygun şekilde toprağa verildi. O anların görüntüleri ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Türk sanat tarihine damga vuran MFÖ grubunun acı kaybı tüm Türkiye'yi sarstı...

Grubun üyesi, sevilen müzisyen, dizi ve sinema oyuncusu Özkan Uğur, uzun süredir savaştığı kansere yenildi.

Türkiye'nin acı kaybı toprağa verildi

Tüm Türkiye'yi hüzne boğan Uğur, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Sanar siyaset ve iş dünyasında birçok ünlü ismin ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreni önce AKM'de saha sonra cenaze namazı ise Taksim Camii'nde kılındı.

Derviş usulüne uygun gömüldü

Burada yoğun katılımın ardından Uğur'un cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na getirildi.

Defin işleminde ise dikkat çeken bir ayrıntı vardı.

Grup arkadaşı Mazhar Alanson ile birlikte Karagümrük Nurettin Cerrahi Dergahı dervişi olan Özkan Uğur, derviş usullerine göre defnedildi.

Cerrahi Postişini Ahmet Özhan yönetti

Sanat camiasından arkadaşı ve aynı zamanda Karagümrük Nurettin Cerrahi Dergahı Postişini Ahmet Özhan'ın yönetiminde gerçekleşen defin sırasında tekbir ve zikirler yükseldi.

O anlara ilişkin görüntüler cenazeye katılanlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.