Padişah sofrasından: Kirde Kebabı tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü menüsünde yer alan Kirde kebabı, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Kirde kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar..

Kirde kebabı, 1700'lü yıllardan kalma bir Osmanlı yemeğidir. Saray mutfağında sıklıkla yapılan kirde kebabı özellikle Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yerini alırdı.

Son derece pratik olan kirde kebabının o zamanlarda kıtır yufka ile hazırlandığı söylenir. Kirde kebabı tarifinde yufka yerine krep de kullanılabilir.

Peki Kirde kebabı nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve tarifi..

KİRDE KEBABI MALZEMELERİ

500 gram kuzu eti

1 adet soğan

1 adet domates

Salça

Sıvı yağ

Karabiber

Tuz

Krep / Yufka

Yoğurt

Et marinesi için;

1 bütün soğan suyu

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1-2 dal taze kekik yaprağı

Tuz

Krep malzemeleri:

2 adet yumurta

1,5 su bardağı un

2 bardak süt

Tuz

KİRDE KEBABI NASIL YAPILIR? KİRDE KEBABI TARİFİ

Kuşbaşı etleri rengi dönene kadar yağda çevirin. Etlerin rengi dönünce küçük bir şekilde doğradığınız soğanları tavaya ekleyin ve pişirmeye devam edin. Soğanların rengi pembeleşince içine kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri de ilave edin. Peşine bir yemek kaşığı domates salçasını da koyun.

Yaklaşık 5 dakika kavurduktan sonra 1 su bardağı suyu ekleyin. Ardından tuz ve karabiberi de koyun. İç harcınız hazır.

Krep malzemelerin hepsini derin bir kaba koyun ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Bildiğiniz krep tarifleri gibi pişirebilirsiniz. Ancak tavaya döktüğünüz krebin kalın olmaması gerekiyor. Boyutlarını da orta büyüklükte ayarlamaya özen gösterin.

Geniş bir servis tabağına 2 kat krep koyun ve arasına hazırladığınız etli karışımdan dökün. Eşit bir şekilde karışımı tüm yüzeye dağıtın. Dikkat! Hepsini dökmemelisiniz, çünkü aynı işlemi birkaç kat daha tekrarlayacağız.

Harcın üzerine 2 adet daha krep koyun ve tekrar kuşbaşı etleri aynı şekilde dağıtın. Sonra olarak üzerini bir adet krep ile kapatın.

Sıra geldi sosunu dökmeye. Tereyağını ve pul biberi tavada kızdırın. Krebin üzerine önce yoğurdu ardından da tereyağını gezdirin.

Afiyet olsun!