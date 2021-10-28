PAEM amirlik sınav sonuçları açıklandı! AÖF Komiser Yardımcılığı sınav sonuç ekranı 2021

Polis Akademisi Başkanlığı, 17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen Komiser Yardımcılığı sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. İşte, e-Devlet 2021 PA amirlik sınav sonucu sorgulama ekranı...

Binlerce adayın katılım sağladığı 2021 PAEM 6. Dönem amirlik sınav sonuçları için beklenen açıklama sonunda geldi.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6.Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi yazılı sınav sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi.

Anadolu Üniversitesi tarafından 17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilen Komiser Yardımcılığı Sınav sonuçları, e-Devlet ekranından veya https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden öğrenilecek.

Peki, 2021 PAEM Komiser Yardımcılığı sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, 2021 e-Devlet PA amirlik sınav sonucu sorgulama ekranı...

2021 PAEM AMİRLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), yapılacak alımlar için gerçekleşen sınav sonuçları yayınlandı.

Sınav sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/ ve Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesinden aday T.C kimlik numarası ile öğrenilecek.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), alım yapılacağı duyurulmuştur.

Bu doğrultuda, Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü (11) Bölge Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan yazılı sınava ait sonuçlar 27.10.2021 tarihinde duyurulmuştur.''





SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Not 1: Sınav sorularına yapılan itirazlar Anadolu Üniversitesi tarafından değerlendirilmiş olup, iptal edilen 1 soru herkes için doğru kabul edilmiştir.

Not 2: Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar 27.10-01.11.2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne daha önce Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinde (www.pa.edu.tr) yayınlanan takvim doğrultusunda yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Cevap kâğıtlarının ve sınav tutanaklarının değerlendirilmesi ÜNİVERSİTE tarafından yapılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden ADAY’lar değerlendirmeye ve sıralamaya alınmayacaktır. Bu ADAY’ların kimlik bilgileri ve ilgili sınav tutanakları ÜNİVERSİTE tarafından AKADEMİ’ye iletilecektir.

Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir.