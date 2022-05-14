PAEM başvuru ve sınav tarihleri 2022: PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman?

PAEM başvuru ve sınav tarihleri 2022: PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7. Dönem 2022 yılı ilk derece amirlik eğitim sınav takvimi yayınlandı. Peki PAEM komiser yardımcısı başvuruları ne zaman? İşte 2022 PAEM başvuru ve sınav tarihi..

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2022 yılı 7. Dönem Emniyet Teşkilatı Mensubu ilk derece amirlik eğitim sınav takvimi yayınlandı.

Yayınlanan takvimle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde görev almak isteyen adayların merakla beklediği PAEM komiser yardımcılığı sınavının yapılacağı tarih belli oldu.

Takvime göre; PAEM komiser yardımcılığı sınavı için başvurular, 16-27 Mayıs tarihlerinde alınacak. Başvuruların tamamlanmasının ardından sınav giriş belgeleri adayların erişimine açılacak.

Peki, 2022 PAEM Komiser Yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak? İşte, PAEM sınavı ile ilgili detaylı bilgiler...

2022 PAEM başvurusu ne zaman?

Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) Komiser Yardımcısı sınav başvuruları, 16-27 Mayıs 2022 tarihlw-eri arasında alınacak. Sınav giriş belgeleri ise 20-24 Haziran'da erişime açılacak.

2022 PAEM sınavı ne zaman?

Polis Akademisi tarafından yayınlanan duyuruya göre PAEM sınavı, 26 Haziran 2022 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadır.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlileri tarafından yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

PAEM başvurusu nasıl yapılır?

Sınava girecek adaylar https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden yazılı sınav başvurularını gerçekleştirecek.

Başvuru sayfasına giriş yaptığınızda Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Askerlik Bilgileri linkleri listelenmektedir. Başvurular linkine tıkladığınız da ''Yeni Başvuru Yap'', ''Devam Eden Başvurularım'' ve ''Tamamlanan Başvurularım'' butonlarını göreceksiniz.

Başvurusu Açık Sınavlar sekmesinden ‘2022 PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı (26.06.2022)’ seçimi yaparak Başvuru Yap butonuna basınız. Başvuru sayfasının ilk adımı, başvuru yapabileceğiniz sınavların listelendiği alandır. Seçiminizi yapınız ve Sonraki butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçiniz.

Adayların sınav giriş belgesine erişebilmesi, sınav sonrasında sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazları için üniversitenin sınav hizmetleri web sayfasında yayınlanan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı İnternet Kayıt Kılavuzu’ndaki adımları izleyerek sınav hizmetleri web sitesine kayıt olmaları ve sınava katılmak istedikleri sınav merkezini seçmeleri gerekmektedir.

Sınav takviminde belirtilen tarihlerden sonra, sınav merkezi değişikliği yapılmayacaktır. Sınav başvurusu yapmayan veya başvurusunu zamanında tamamlamayan ADAY’lar sınava alınmayacaktır.