PAEM Komiser yardımcılığı sınavı ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak? Sınav konuları ve merkezleri 2021

PAEM Komiser yardımcılığı sınavı ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak? Sınav konuları ve merkezleri 2021

PAEM Komiser yardımcılığı sınavı ile ilgili detaylar belli oldu. Peki PAEM 1000 Komiser Yardımcısı alım sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2021 PAEM Komiser yardımcılığı sınav konuları ve merkezleri...

Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi sitesi üzerinden geçtiğimiz ay yapılan açıklamada 1000 kişilik komiser yardımcısı alımı yapılacağı duyurulmuş, alımlara ilişkin başvuruların da 19 Ağustos tarihinde başlayacağı belirtilmişti.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) meslekte 2 yılını doldurmuş polis memurlarından 925 erkek 75 kadın, toplam 1000 memur alımına ilişkin başvurular, 19- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınmıştı.

Başvurularını yapan adaylar, büyük bir merakla 1000 Komiser yardımcısı sınavının ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacağını ve sınavda hangi konular çıkacağını araştırıyordu.

Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı alımında sınavı yapacak kurum ve sınav tarihi belli oldu. Peki, PAEM 1000 Komiser yardımcısı sınavı ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte Komiser yardımcılığı sınavı konuları ile sınavın yapılacağı merkezler…

KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVINI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAPACAK

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre sınavı, Anadolu Üniversitesi yapacak.

Sınava girecek adayların yazılı sınav kayıt işlemleri, 17-21 Eylül 2021 tarihleri arasında ''https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr'' alınacak. Sınav giriş belgeleri 11-16 Ekim 2021 tarihleri arasında adayların erişimine açılacak.





KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN, NEREDE, SAAT KAÇTA?

Komiser yardımcılığı sınavı, 17 Ekim 2021 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 27 Ekim'de açıklanacak.

Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacak.

2021 KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAV KONULARI BELLİ OLDU

Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika olacaktır. Sınav soruları ve cevapları hiçbir yerde yayınlanmayacaktır. Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu üniversite tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır.

Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:

a) Polis Meslek Mevzuatı (%30)

b) Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)

c) Ceza Hukuku (%10)

d) Anayasa Hukuku (%10)

e) İdare Hukuku (%10)

f) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)

g) İnsan Hakları (%10)

h) Genel Kültür (%10)