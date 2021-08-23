PAEM Komiser Yardımcısı alımı 2021: Sınav tarihi, şartları ve başvuru ücreti

Polis Akademisi Başkanlığı’nın web sitesinde yer alan ilana göre Polis Akademisi (PA) Başkanlığına bin komiser yardımcısı alınacağı duyuruldu. İşte başvuru şartları, ücreti ve tarihleri...

Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) meslekte 2 yılını doldurmuş polis memurlarından 925 erkek 75 kadın, toplam bin memurun ilk derece amirlik eğitimine alımı yapılacak.

Adaylar PAEM komiser yardımcılığı başvuru şartlarını, başvuru tarihlerini ve başvuru ücret detaylarını merak ediyor.

PAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır şartları nelerdir? soruları araştırma konusu oldu.

Peki, Polis Akademisi (PA) komiser yardımcılığı başvuru şartları neler? İşte PAEM komiser yardımcılığı başvuru 2021 ücreti ve tarihleri ile ilgili bilgiler..

PA KOMİSER YARDIMCILIĞI BAŞVURU TARİHLERİ

Alıma ilişkin; ön başvurular 19- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

KOMİSER YARDIMCISI BAŞVURU ŞARTLARI 2021

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

POLİS AKADEMİSİ SINAV ÜCRETİ VE TARİHLERİ

Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 300 TL, 19 Ağustos saat 09.00’dan 31 Ağustos 2021 saat 17.00’a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2021 YILI 6.DÖNEM İLKDERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI hesabına yatırılacaktır.

Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM’lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.)

Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)