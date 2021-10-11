PAEM sınav giriş belgesi yayınlandı: 2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav giriş yeri sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi, 2021 AÖF PAEM Komiser Yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı. Peki 2021 AÖF PAEM Komiser Yardımcılığı sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte PAEM sınav giriş belgesi alma ekranı

Anadolu Üniversitesi tarafından 17 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı, tek oturum halinde, 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayınlandı.

Bu gelişmenin ardından sınava katılım sağlayacak olan amir komiser yardımcısı adayları, PAEM Komiser Yardımcılığı sınav giriş belgesi ekranı için araştırmalarına başladı.

Peki PAEM Komiser Yardımcılığı sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2021 AÖF Komiser Yardımcılığı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

2021 PAEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, ''17 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerine sisteme giriş yapılarak erişilebilir.'' ifadelerine yer verildi.

PAEM SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.

PAEM SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava girecek komiser yardımcısı adayları, aşağıda yer alan linke tıklayarak sınav giriş yerlerini öğrenebilir.

Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadır.

Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlileri tarafından yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.