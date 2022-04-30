Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
580.194
-0.68%
BTXN Coin
19.50
-8.79%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi'ne ilgiyi artırdı

    Ülkenin uzun rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, bilet fiyatlarının diğer şehirlerarası yolculuk seçeneklerine göre daha uygun olması nedeniyle büyük ilgi gördü.
    • 30.04.2022 - 11:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi'ne ilgiyi artırdı

    Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'ye ait Doğu Ekspresi, son 10 yılda her zamankinden farklı bir ilgi gördü.

    Trenle yolculuk yapmayı sevenlerin tercih etti tren hattı, eşsiz manzaralarla 25 saatlik bir yol gidiyor.

    Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, bin 310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

    Otobüs ve uçak biletleri pahalı geldi

    Otobüs ve uçak biletlerini pahalı bulan tatilciler, dönüş yolunda Kars Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

    Kars'tan Erzincan'a giden yolculardan Sevinç Işıklı, AA muhabirine, bayram dolayısıyla memleketine gittiğini söyledi.

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #1

    Bilet fiyatlarından şikayet ettiler

    Otobüs ve uçaklarda bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Işıklı, "Tren daha uygundu ve tercih ettik. Güzel bir yolculuğun bizi beklediğine inanıyorum." dedi.

    Yolculardan Sidar Altın, tren yolculuğunun eğlenceli olduğundan bahsederek, "Dağdan, bayırdan geçmesi çok güzel, gelip görmek isteyen herkesi bu yolculuğu bekliyoruz. Ekonomik olarak da çok daha uygun, yarı fiyatına geziyoruz." diye konuştu.

    Yusuf Mert da tren yolculuğunun keyifli ve güzel manzaralar eşliğinde yapıldığını, uygun bilet fiyatları nedeniyle de treni tercih ettiklerini aktardı.

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #2

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #3

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #4

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #5

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #6

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #7

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #8

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #9

    Pahalı biletler, Doğu Ekspresi ne ilgiyi artırdı #10


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Ali Koç'tan 'Aferin' alan Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi açıldıkça açıldı! 'Her yerden frikik vermişsin yenge'
    Medya

    Ali Koç'tan 'Aferin' alan Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi açıldıkça açıldı! 'Her yerden frikik vermişsin yenge'

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'ye F-16 satışını hızlandırmalıyız
    Dünya

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'ye F-16 satışını hızlandırmalıyız

    Görüş Bildir