Pahalı biletler, Doğu Ekspresi'ne ilgiyi artırdı

Ülkenin uzun rotalarından biri olan Doğu Ekspresi, bilet fiyatlarının diğer şehirlerarası yolculuk seçeneklerine göre daha uygun olması nedeniyle büyük ilgi gördü.

Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'ye ait Doğu Ekspresi, son 10 yılda her zamankinden farklı bir ilgi gördü.

Trenle yolculuk yapmayı sevenlerin tercih etti tren hattı, eşsiz manzaralarla 25 saatlik bir yol gidiyor.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen tren, bin 310 kilometre yol kat ettikten sonra son durağı Kars'a ulaşıyor.

Otobüs ve uçak biletleri pahalı geldi

Otobüs ve uçak biletlerini pahalı bulan tatilciler, dönüş yolunda Kars Tren Garı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kars'tan Erzincan'a giden yolculardan Sevinç Işıklı, AA muhabirine, bayram dolayısıyla memleketine gittiğini söyledi.

Bilet fiyatlarından şikayet ettiler

Otobüs ve uçaklarda bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade eden Işıklı, "Tren daha uygundu ve tercih ettik. Güzel bir yolculuğun bizi beklediğine inanıyorum." dedi.

Yolculardan Sidar Altın, tren yolculuğunun eğlenceli olduğundan bahsederek, "Dağdan, bayırdan geçmesi çok güzel, gelip görmek isteyen herkesi bu yolculuğu bekliyoruz. Ekonomik olarak da çok daha uygun, yarı fiyatına geziyoruz." diye konuştu.

Yusuf Mert da tren yolculuğunun keyifli ve güzel manzaralar eşliğinde yapıldığını, uygun bilet fiyatları nedeniyle de treni tercih ettiklerini aktardı.