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Palandöken Dağı'na kar yağdı

Palandöken Dağı'na kar yağdı

3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı, beyaz örtüyle kaplanmaya başlandı. Manzarası ile görenleri hayran bırakan Palandöken Dağı ve kayak merkezi havadan drone ile görüntülendi.