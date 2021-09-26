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Palandöken Dağı'na kar yağdı
3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı, beyaz örtüyle kaplanmaya başlandı. Manzarası ile görenleri hayran bırakan Palandöken Dağı ve kayak merkezi havadan drone ile görüntülendi.
- İHA
- 26.09.2021 - 18:21
Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Kent genelinde hava sıcaklığı düşerken, Palandöken Dağ ise manzarası ile görenleri büyüledi. O anlar çekilen drone kamerasına yansıdı.
PALANDÖKEN BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜNDÜ
3 gündür kent merkezinde devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde düşen hava sıcaklığıyla birlikte yerini kara bıraktı.
Palandöken Dağı, beyaz gelinliğiyle oluşan manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.