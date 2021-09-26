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    Palandöken Dağı'na kar yağdı

    3 bin 200 rakımlı Palandöken Dağı, beyaz örtüyle kaplanmaya başlandı. Manzarası ile görenleri hayran bırakan Palandöken Dağı ve kayak merkezi havadan drone ile görüntülendi.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 18:21
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    Palandöken Dağı'na kar yağdı

    Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

    Kent genelinde hava sıcaklığı düşerken, Palandöken Dağ ise manzarası ile görenleri büyüledi.  O anlar çekilen drone kamerasına yansıdı.

    PALANDÖKEN BEYAZ ÖRTÜYE BÜRÜNDÜ

    3 gündür kent merkezinde devam eden sağanak yağış, yüksek kesimlerde düşen hava sıcaklığıyla birlikte yerini kara bıraktı.

    Palandöken Dağı, beyaz gelinliğiyle oluşan manzarasıyla görenleri hayran bıraktı.

    Palandöken Dağı na kar yağdı #1

    Palandöken Dağı na kar yağdı #2

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