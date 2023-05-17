Palandöken Dağı'nda Kaf Laleleri açtı, gören hayran kaldı Palandöken Dağı’nın yüksek kesimlerinde rengarenk ve farklı çiçek türleri kendilerini göstermeye başladı. Bu çiçek türlerinden olan Kaf Laleleri ise güzellikleriyle görenleri büyülüyor.

Baharın gelmesi ile birlikte Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerinde de renk renk çiçekler açmaya başladı.

Farklı çiçek türleri kendisini göstermeye başlarken, bunların arasında ise Kaf Laleleri dikkati çekiyor.

Kaf Lalesi ya da bilimsel adıyla “Fritillaria caucasica” olarak geçen çiçek türü, Palandöken'in dik yamaçlarında açtı ve adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Doğu ve Karadeniz'de görülüyor

Kaf Lalesi; renkleri, duruşu ve yeşiller içindeki haliyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Kaf Lalesi, zambakgiller familyasından bir çiçek türü olarak ifade ediliyor.

Kaf Lalesi ülkemizde genel olarak; Erzurum, Amasya, Samsun, Iğdır, Kars ve Ağrı illeri, Güney Rusya, Kafkasya ve Kuzeybatı İran'da görülüyor.

1700 ila 2 bin 900 metre rakımlı otlaklar, iğne yapraklı orman açıklıkları ve kalker kayalı taraçalarda yetişen tür, nisan ve haziran ayları arasında çiçekleniyor.

Bu günlerde başta Palandöken Dağı olmak üzere Erzurum’un güney ilçelerinde sıkça rastlanan Kaf Laleleri, fotoğrafçılar başta olmak üzere doğaseverlerin ilgisini çekiyor.