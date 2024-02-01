Palandöken'de adrenalin dolu anlar: 30 metre yükseklikle buz tırmanışı Kar tatilini seven vatandaşlar dünyanın en büyük kayak merkezine giderek tarifsiz anlar yaşadı. Buz tırmanışı yapan ziyaretçiler karın keyfini doyasıya çıkardı.

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İHA

Hava sıcaklıklarının düşmesi yurt genelinde etkisini sürdürüyor.

Kar tatili seven vatandaşlar ise soluğu tatil beldelerinde alıyor.

Yapay buz parkı adrenalin tutkunlarına eğlenceli anlar yaşattı

Bu yerlerden biri de dünyanın en uzun ve dik kayak pistlerine sahip olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi oldu.

Merkeze yapılan 30 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkı, buz tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarına eğlenceli anlar yaşattı.

"İnsanlar kayak yapmanın yanı sıra buza tırmanabilir"

Buz Parkı yöneticisi Melik Şah Tekin, "Buz parkı, eğitim ve tırmanış amacıyla verimli şekilde kullanılabilir. Aynı anda 30 kişiye tırmanma imkanı veriyor. Diğer buz tırmanışı alanlarının olduğu yerlere nazaran Palandöken'deki buz parkuruna çok rahat ulaşılabiliyor. Her yıl şubat ayında burada festival yapıyoruz. Kayak pistinin hemen yanında olduğu için insanlar kayak yapmanın yanı sıra buza tırmanabilir." dedi.

Ziyaretçi akınına uğradı

Palandöken, sadece kayak pistleriyle değil, kar üzerinde birçok heyecan verici aktivite ile ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Türkiye’nin ulaşımı en kolay yapay buz tırmanış duvarı olan Ice Park, bu özelliğiyle aynı zamanda hem kayak yapma imkanı hem de kayak yaparken buz duvarına tırmanma imkanı veriyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)