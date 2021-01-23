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    Palandöken'de havaya atılan sıcak su, anında dondu

    Türkiye'nin en soğuk kentlerinden olan Erzurum'da, termometrelerin eksi 21 dereceyi gösterdiği saatlerde havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleştiği anlar, görsel şölen oluşturdu.
    • DHA
    • 23.01.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 09:37
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    Palandöken'de havaya atılan sıcak su, anında dondu

    Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuk, yaşamı olumsuz etkilerken, fotoğraf tutkunları için güzel manzaralar oluşturuyor.

    Erzurum'da deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken doruklarında, havaya atılan sıcak suyun donarak kristalleşmesi, ilgi çeken görüntüler oluşturdu.

    PALANDÖKEN'DE BUZ ŞOVU

    Palandöken'de kayak yapan tatilciler ise gençlerin 'buz şovu'nu ilgiyle izledi.

    Tatilciler, havaya atılan sıcak suyun tablo gibi görüntüye sahne olduğunu belirterek, ilginç bulduklarını söyledi.

    Erzurum'un meşhur soğuk havası ile sıcak suyu birleştirerek görsel şölen oluşturduklarını söyleyen Sevda Sayar, "Her sene yaptığımız bir klasik haline geldi. Müthiş bir görüntü ama tabi havanın soğukluğuna aldanmayın. Burada güneşin altında kayak ve snowboard yapabilmek için çok güzel imkanlar var. Herkesi Palandöken'e bekliyoruz" diye konuştu.

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    Palandöken de havaya atılan sıcak su, anında dondu #4

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