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Palandöken'de kayak heyecanı! Doluluk oranı yüzde 100 oldu

Palandöken'de kayak heyecanı! Doluluk oranı yüzde 100 oldu Türkiye'de turizmin parlayan yıldızı Palandöken'e yarıyıl tatili ile birlikte yerli ve yabancı turistler akın etti.