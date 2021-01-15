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    Palandöken'de kayak keyfi

    Karla kaplı Palandöken'de turistler, kayak yapmanın yanı sıra kızakla kaydı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 14:58
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 15:40
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    Palandöken'de kayak keyfi

    Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erzurumi Palandöken'de pistler, yerli ve yabancı turistlerle doldu.

    Havalimanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunmanın yanı sıra birçok kış sporunun rahatlıkla yapılabildiği Palandöken Kayak Merkezi'ne tatil için gelen turistler, doyasıya kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

    KAYAĞIN TADINI ÇIKARDILAR

    Yerli ve yabancı turistler, 5 yıldızlı otelleri, yenilenen mekanik tesisleri ve bungalov evleriyle de cazip tatil imkanı sunulan merkezde, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayıyor.

    Koronavirüs kapsamında tüm tedbirlerin alındığı merkezde, ailelerin çocuklarıyla kayak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

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