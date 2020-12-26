Palandöken Kayak Merkezi'nde yabancı uyruklu tatilcilerin kayak yapmalarına izin verilmeyince kayak krizi yaşandı.

Bugün özel charter seferi ile Erzurum Palandöken Kayak Merkezine gelen Ukraynalı kayak severlerin kayak yapmalarına jandarma tarafından izin verilmedi.

Jandarmanın bu uygulaması krize neden oldu.

Palandöken’de kayak yasağı krizi VİDEO



ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR, KAYMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Sabah saatlerinde Erzurum Havalimanı'nda davul zurna ve çiçeklerle karşılanan 200 Ukraynalı tatilcinin pistte kaymalarına izin verilmemesi üzerine jandarma ekipleri ile yabancı turistler arasında sert tartışmalar yaşandı.

Kriz henüz çözülemezken turistlerin uygulamaya karşı tepkisi devam ediyor.

Ukrayna kafilesi, davul-zurna ile karşılandı VİDEO