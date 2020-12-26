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    Palandöken’de kayak yasağı krizi

    Palandöken Kayak Merkezi'nde yabancı uyruklu tatilcilerin kayak yapmalarına izin verilmeyince kayak krizi yaşandı.
    • İHA
    • 26.12.2020 - 16:37
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 16:54
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    Palandöken’de kayak yasağı krizi

    Bugün özel charter seferi ile Erzurum Palandöken Kayak Merkezine gelen Ukraynalı kayak severlerin kayak yapmalarına jandarma tarafından izin verilmedi.

    Jandarmanın bu uygulaması krize neden oldu.

    Palandöken’de kayak yasağı krizi VİDEO

    ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR, KAYMALARINA İZİN VERİLMEDİ

    Sabah saatlerinde Erzurum Havalimanı'nda davul zurna ve çiçeklerle karşılanan 200 Ukraynalı tatilcinin pistte kaymalarına izin verilmemesi üzerine jandarma ekipleri ile yabancı turistler arasında sert tartışmalar yaşandı.

    Kriz henüz çözülemezken turistlerin uygulamaya karşı tepkisi devam ediyor.

    Ukrayna kafilesi, davul-zurna ile karşılandı VİDEO

    Palandöken’de kayak yasağı krizi #1

    Palandöken’de kayak yasağı krizi #2

    Palandöken’de kayak yasağı krizi #3

    Palandöken’de kayak yasağı krizi #4

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