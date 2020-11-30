Türkiye'de her yıl olduğu gibi bu yıl da kayak sezonuna en erken Palandöken'de "merhaba" denildi.

Kış turizminde önemli bir konum haline getirilmek istenen Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Ancak henüz kar yağışının olmadığı Palandöken'de pistlere yapay kar yağdırıldı.

SUNİ KARLAMA YAPILDI

Palandöken'de otel işletmecisi Ömer Akca, "Kasım sonu itibariyle Erzurum'da havalar soğudu. Kar yağışı gecikince bizler de suni kar makinelerini açtık." dedi.

Akca, her yıl olduğu gibi bu yıl da Palandöken'in Türkiye'nin kar ve kayak garantisi veren önemli bir kayak merkezi olacağını söyledi.

Palandöken'de yapay karla kayak keyfi ViDEO

"KAYAK İÇİN ÇOK HEYECANLIYIZ"

Palandöken'de suni karlama sistemi nedeniyle kayağın yapılabildiğini duyan Afra- Taha Özkara çifti, otomobillerine binerek arkadaşları ile birlikte kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e geldi.

Kent merkezinde karın olmadığını ancak Palandöken'deki pistlerin suni karla doldurulduğunu ifade eden Afra Taha, "Kayak için çok heyecanlıyız. Bu anı bekliyorduk. Şu anda aylardır otomobil kullanmamış bir sürücünün heyecanı var. Mutluyuz. Kar çok güzel, çalışmalar çok güzel." dedi.

"İYİ Kİ BU KAR YAĞDI"

Kendisinin 6 aydır koronavirüs yoğun bakımı hekimi olarak çalıştığını söyleyen Doktor Taha Özkara, "İyi ki bu kar yağdı. Kafelere belki yasak gelebilir ama bu kişisel bir spor olduğu için yasaklanacağını düşünmüyorum. Bu gece uyuyamadım. Çok eğlenceli bir gün geçireceğiz. İnşallah güzel bir kayak sezonu olur. Herkese iyi eğlenceler diliyor ve herkesi buraya davet ediyoruz.

Koronavirüs herkesi tutuyor. O yüzden maske, hijyen ve mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Ben 6 aydır bu üç kurala uyduğum için hastalığa yakalanmadan insanlara hizmet etmeye devam ettim. Maskesiz, mesafesiz ve hijyensiz bu iş olmayacak. Onlara dikkat edersek başarılı oluruz diye düşünüyorum. Zaten aşı da geliyor. İnşallah bu işi halladeceğiz." diye konuştu.





AYNI ANDA 20 BİN KİŞİ KAYAK YAPABİLİYOR

Dünyanın en uzun ve en dik pistleri arasında yer alan Palandöken'de 8'i kolay, 9'u orta düzey, 3'ü ileri düzey ve 4'ü de doğal olmak üzere 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarını ağırlıyor.

Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.

HES KODU KONTROLÜ

Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayak severlere 14 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlamaya hazır. Kayak yapmayı bilmeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor.

Öte yandan Palandöken Kayak Tesisleri'nde tatilin keyfini çıkaran turistlerin güvenliğini sağlayan JAK timleri de kayak merkezine girenlerin tek tek HES kodlarını kontrol ediyor.