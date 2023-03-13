Palandöken'deki ziyaretçiler, karın tadını çıkarıyor Palandöken Kayak Merkezi, her yıl gibi bu yıl da akına uğradı. Kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, merkezdeki ziyaretçiler doyasıya eğlendi.

Erzurum'daki, Avrupa'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, yerli turist akınına uğruyor.

Kar kalınlığının 115 santimetre olduğu Palandöken Kayak Merkezi, çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yaptı.

Kayak merkezinde yerli turistler kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkarıyor.

"Merkezlerde kar sıkıntısı yaşanırken burada kar olması avantaj"

Palandöken'de kayak yapmanın keyifli olduğunu söyleyen tatilciler, şu cümleleri aktardı;