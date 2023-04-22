Pamukkale'de Ramazan Bayramı yoğunluğu Beyaz cennet Pamukkale, Ramazan Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

İHA

Termal suları ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale, Ramazan Bayramı’nda da tercih noktası haline geldi.

Bayramın ilk gününden başlayan yoğunlukla birlikte travertenlere çıkan vatandaşlar, tarihi noktada keyifli vakit geçirdi.

Yabancı turistlerin başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ve kentte yaşayan vatandaşların da renkli anlara sahne oluşturduğu Pamukkale, güzelliğiyle de hayran bıraktı.

Turistler fotoğraf çektirdi

Ayrıca turistler bayramda bol bol fotoğraf çektirdiği tarihi alanda zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu.

Pamukkale, güzelliğinin yanı sıra yanında bulunan Antik Kleopatra havuzuyla da dikkat çekti.

Havuz doldu

Romatizma, eklem ağrıları ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan antik havuzun, 4 mevsim 36 derece olan termal suyu her yaştan misafirleriyle dolup taştı.

Deprem sonrası oluşan ve içinde tarihi sütun başlıkları ilginç görünüme sahip olan, ‘Kleopatra’nın güzellik havuzu’ olarak da bilinen havuz, her ülkeden misafirlerini ağırlıyor.

Tatili Pamukkale’de geçiren vatandaşlar, güzelliğe hayran kaldığını belirterek, herkesin görmesi gerektiğini söyledi. Eşsiz anlar ise havadan drone ile görüntülendi.