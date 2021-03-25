Turistler, kar yağışı sırasında sıcaklığı 36 derece olan antik havuzda yüzmenin tadını çıkardı.

Denizli'de travertenleriyle ünlü Pamukkale'de kar yağışı etkisini gösterdi.

10 yıl sonra şiddetli yağan kar, travertenleri kapladı. Turistler de kar yağışı altında fotoğraf çekti.

ANTİK HAVUZDA YÜZDÜLER

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Pamukkale'de bazı turistler ise, içinde tarihi eserler bulunan, su sıcaklığının 36 derece olduğu antik havuzda yüzdü.

Pamukkale'yi ziyaret eden Ömer Yiğit, "Pamukkale'nin beyaz güzelliğine kar yağışı ayrı bir renk kattı. Belki de 10 yıldır bu şekilde kar yağmadı. Biz de bu güzelliğin tadını çıkarmak için geldik." dedi.

Pamukkale'de turistler, kar altında yüzdü VİDEO

"TURİSTLER HAVUZU GÖRÜNCE AŞIK OLUYOR"

Pamukkale'de restoran işleten Mehmet Kıvılcım da "Pamukkale'ye lapa lapa kar yağıyor. Çok heyecanlandık. Kar yağıyordu ancak bugüne kadar hiç bu kadar yoğun yağmamıştı. Burası dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Pamukkale'nin güzelliği ile kar yağışı karıştı. Çok güzel oldu." dedi.

Antik Havuz Müdürü Erkan Tunaboylu ise, kar yağışının antik havuzda görülmesi gereken bir ortam yarattığını ifade ederek, "Antik havuz 7'nci yüzyılda depremle oluşan bir yer. Havuzun suyu yaz kış 36 derece. Bugün de havuza gelen turistler yıllar sonra lapa lapa yağan karın keyfini havuzun içinde çıkarıyorlar. Bu havuz dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Buraya gelen turistler havuzu görünce aşık oluyorlar. Özellikle bugün kar yağışı altında görülmeye değer bir ortam oluştu." dedi.

"ROTAMIZI DEĞİŞTİRİP PAMUKKALE'YE GELDİK"

Rehber Sait Taş, "Kar yağışı, bizim için sürpriz oldu. Başka bir yere gidecektik ancak kar yağışını duyunca rotamızı değiştirip, Pamukkale'ye geldik. Pamukkale'ye kar yağışı altında gezmek herkese nasip olmaz. Yıllardır rehberlik yapıyorum, Pamukkale'yi ilk kez kar yakarken geziyorum. Bunu yaşadığım için mutluyum." dedi.