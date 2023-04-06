Pamukkale’de yoğunluk başladı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, termal suları ve tarihi zenginliğiyle dikkat çeken Pamukkale’ye bahar geldi… Beyaz cennet, şimdiden turistlerin ilgi odağı haline geldi.

İHA

Türkiye’nin beyaz cenneti Pamukkale, bahar sezonunu açtı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale’de, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunluk da başladı.

Yerli ve yabancı turistler, kendilerini adeta travertenlere attı.

En çok Uzak Doğu'dan giden var

Güzelliği ile görenleri cezbeden bembeyaz travertenlerin üzerinde, Hierapolis Antik Kenti’nin tadını çıkaranlar, doğaya hayran kaldı.

Bölgeye bahar ayında en çok Uzak Doğu'dan turistler gitti.

Hedef, ziyaretçi sayısını katlamak...

4 mevsim 36 derece olan termal suyu ile ilgili odağı olan Pamukkale, bu sene içinde de hedefi en üst seviyede tutuyor.

Amaç, ziyaretçi sayısını daha da katlamak…

"Beyazlık gerçekten muazzam"

Pamukkale’nin keyfini süren Nuri Altıntepe, “Hava güzel ve günü boş geçirmeyelim diye buraya geldik. Burada vakit güzel ve eğlenceli geçiyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Burası devamlı kalabalık. Beyazlık gerçekten muazzam ve yerli ile yabancı turistler rağbet gösteriyor.” dedi.

"Yoğunluk yavaş yavaş artıyor"

Ege turuna çıkan Erdem Karakaş ise “Ankara'da geldim. Değişiklik olsun diye burayı tercih ettik. İnşallah Ege Bölgesi'ni güzelce dolaşacağız. Ailemle beraber keyifli bir gün geçiyoruz. Yoğunluk yavaş yavaş artıyor. Sabah sakindi ama öğleye doğru kalabalıklaştı.” diye konuştu.

"Nisan ayında patlama bekliyoruz"

Pamukkale Turizm Derneği eski Başkanı Nurettin Koçak da, şunları söyledi:

Burası pandemiye ve kış olmasına rağmen yoğun misafir ağırladı. Soğuk havaya rağmen buranın suyu 36 derece sıcaklığında ve vücut ısısına eşit olduğundan dolayı sağlığa da faydalı. Tabii 100 kilometre ileride bulunan Karahayıt suları da şifalı olduğu için ziyaretçi sayısı çok oluyor. Burası tarihi, coğrafi ve birçok güzel özellikleriyle adından söz ettiren önemli bir yerdir. Avrupa'da bulunanlar daha çok Pamukkale’ye günübirlik gelip gidiyor. Uzak Doğu'dan gelen çok fazla misafir oluyor. Pakistan ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkelerinden gelenlerin sayısı çok fazla. Burası günden güne şenlenecek ve bunun işaretini de veriyor. Nisan ayında büyük bir patlama bekliyoruz.

"Bu güzelliği görmek için defalarca gelinebilir"

İş için Denizli’ye gelen Müslüm Kendirci, “Gaziantep'ten buraya iş için geldim. Gelmişken burayı da görmek istedim. Burası bizim geçmişimiz ve güzel bir görselimiz. Bizim için Pamukkale çok değerli. Bu güzelliği görmek için defalarca gelinebilir.” şeklinde konuştu.