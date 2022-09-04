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    Pamukkale'yi ilk 8 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti

    Denizli'nin gözde turizm merkezi Pamukkale'ye gelen turist sayısı, bu yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 64 artarak 1 milyon 285 bin 990'a ulaştı.
    • 04.09.2022 - 16:20
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    Pamukkale'yi ilk 8 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti

    Türniye'nin tatil bölgeleri yerli ve yabacncı turistler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

    Bunlardan biri de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale...

    Bölgede 8 aylık ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 64 arttı.

    Geçtiğimiz yıl 786 bin kişi ziyaret etti

    İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre dünyaca ünlü beyaz travertenleri, geçen yılın ilk 8 ayında 786 bin 387 kişi ziyaret etti.

    Pamukkale yi ilk 8 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti #1

    1 milyonu geçti

    AA'nın aktarımına göre; bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 1 milyon 285 bin 990 oldu.

    Öte yandan ağustos ayında 351 bin 706 yerli ve yabancı turist geldi.

    Pamukkale yi ilk 8 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti #2

    "2023 yılından çok daha umutluyuz"

    Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, bölgenin her geçen gün daha çok hareketlendiğini söyledi.

    Turist sayısındaki artışın işletmecileri de sevindirdiğini anlatan Şen, "Özellikle 2023 yılından çok daha umutluyuz. Pamukkale'de 2023 yılında 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

    Pamukkale yi ilk 8 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti #3

    Pamukkale yi ilk 8 ayda 1 milyon kişi ziyaret etti #4

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