Pancar çorbası da deniyor! Ordu karalahana çorbası tescillendi Halk arasında "pancar çorbası" olarak bilinen "Ordu karalahana çorbası" coğrafi işaret aldı. Şimdi bu çorbanın pazarlanacak alanının artması ve ticaretinden daha fazla gelir sağlanması bekleniyor.

AA

Coğrafi işaret alan ürünlerin ismi o bölge ile anılıyor. İsmini aldığı bölge, ürünün sahibi, koruyucusu ve tanıtıcısı olarak belirleniyor.

Ordu'da halk arasında pancar çorbası olarak bilinen "Ordu karalahana çorbası" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Böylece "karalahana çorbası" denildiğinde akıllara "Ordu" gelecek.

Halk arasında pancar çorbası olarak geçiyor

Ordu'da halk arasında pancar çorbası olarak bilinen "Ordu karalahana çorbası" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

Ordu mutfağının olmazsa olmazlarından, yerli ve yabancı turistlerin aranılan lezzeti Ordu karalahana çorbasının, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretli ürün olarak tescillendiği belirtildi.

Karalahana çorbasının yapımı

Çorba, karalahana, kuru soğan, su, mısır unu, barbunya, haşlanmış tane mısır kullanılarak üretiliyor.

Karalahana çorbasında isteğe bağlı olarak; havuç, patates, 2 sarımsak, bulgur, mısır yarması ve pirinç bileşenlerinden 1 veya 2'si ile baharatlardan toz kırmızıbiber, pul kırmızıbiber ve acı biber kullanılyor.

Çorbanın servisi sıcak ve yanında isteğe bağlı olarak mısır ekmeğiyle yapılabilir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)