Pandemi cezası sorgulama 2021: Koronavirüs cezaları nereden öğrenilir?

Koronavirüs kapsamında alınan önlem ve tedbirler kapsamında bazı yasaklar, kısıtlamalar ve uygulamalara uymayan vatandaşlara ceza kesiliyor. Peki koronavirüs cezaları nasıl sorgulanır?

Koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme adımları ardından bazı kısıtlamalar uygulanmaya devam ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı ve maske zorunluluğuna uymayan vatandaşlara kolluk güçleri tarafından ceza kesiliyor.

Yasağa uymayanlar ve ceza kesilen vatandaşlar cezaların nereye yatırılacağını da merak ediyor.

Peki koronavirüs cezaları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte sokağa çıkma ve maske cezası öğrenme ekranı 2021...

Maske cezası sorgulama işlemi birkaç adımda kolayca gerçekleşebiliyor. E-Devlet girişi ya da internet vergi dairesi ile sorgulanabilen maske cezası için giriş yapmak gerekiyor. Peki, maske cezası sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar..

MASKE CEZASI SORGULAMA

Maske cezası sorgulama işlemi için E-Devlet şifresinin olması veya internet vergi dairesi kullanıcı kaydının bulunması yeterli olmaktadır. İnteraktif vergi dairesi dışında vergi dairelerine giderek de sorgulanabilen maske cezası, 900 TL'den başlamaktadır. Bahsi geçen kanun maddesi şu şekildedir;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI SORGULAMA

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma yasağı pazar günü olmak üzere devam ediyor.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlar, yasalar çerçevesinde cezaya tabi tutuluyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ceza alan vatandaşlkar e-Devlet üzerinden sorgulama yaparak cezanın detaylarını öğrenebiliyor. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiler, 3 bin 186 TL para cezası ödemek durumunda kalıyor.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle ceza alanlar e Devlet üzerinden sorgulama yaparak cezanın detaylarını öğrenebiliyor. Y