Pandemi obez yaptı, Adana'da spor salonları doldu

Avrupa'nın en kilolu ülkesi unvanına sahip Türkiye'de koronavirüs salgınındaki kısıtlamalardan evlerden çıkamayanlar daha çok kilo aldı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte bütün vatandaşlar evlerine kapandı. Şimdi ise koronavirüs pandemisi döneminde evden çıkamayıp kilo alan vatandaşlar, aldıkları fazlalıkları vermek için spor salonlarına akın ediyor.

Kışa girerken talep arttı

2022'nin Nisan ayından itibaren kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte birçok vatandaş eski yaşantısına geri döndü. Ancak yaz döneminde gerek tatil, gerekse de başka sebeplerden dolayı kilo aldığı halde spor salonuna gidemeyenler, kışa girmeden önce spor salonlarını doldurdu.

Pandemide kilo aldık-VİDEO

"Şimdi insanları zayıflatma zamanı"

Adana'da spor salonunda eğitmenlik yapan Milli Antrenör Soner Kul, bu konu ile ilgili olarak “Şu anda inanılmaz bir şekilde kilo artış oranı var. Zaten Avrupa’nın en kilolu ülkesiyiz, şimdi daha da kilolu olduk. Şimdi insanları zayıflatma zamanı.” dedi.

"İş çıkışı spor salonları çok kalabalık oluyor"

Soner Kul, “Pandemiden sonra insanlar evlerinden çıkarak spor salonlarına akın etmeye başladılar. Akşam saatlerinde ve özellikle iş çıkışı spor salonları çok kalabalık oluyor. Eski ortamı yakalamaya başladık.” diye konuştu.

Spor salonu antrenörleri bile kilo aldı

20 yıldır antrenörlük yaptığını, son 2 yılda aşırı kilo alındığını vurgulayan Soner Kul, “Eski üyelerimiz bile çok fazla kilo alıp tekrardan spor salonlarına kayıt olmaya başladılar. Bizler bile kilo aldık. Evde istediğimiz gibi antrenmanlar yapamadık sonuçta.” ifadelerini kullandı.

"Pandemi döneminde fazlasıyla kilo aldık"

Pandemi döneminde kilo aldığı için spor salonuna kayıt olan Ceren Altunsel, “Pandemi döneminde fazlasıyla kilo aldık. O dönemde spor salonlarına gidemeyince şimdi pandeminin azalmasıyla spor salonuna kaydoldum. 1 ayda 10 kilogram vermeyi hedefliyorum. Şu an çok iyi gidiyor. 2 hafta oldu ve kilo kaybı başladı.” diye konuştu.