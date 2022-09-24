Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
352.748
-0.55%
BTXN Coin
8.11
-0.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Pandemi obez yaptı, Adana'da spor salonları doldu

    Avrupa'nın en kilolu ülkesi unvanına sahip Türkiye'de koronavirüs salgınındaki kısıtlamalardan evlerden çıkamayanlar daha çok kilo aldı.
    • 24.09.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 24.09.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pandemi obez yaptı, Adana'da spor salonları doldu

    Koronavirüs pandemisiyle birlikte bütün vatandaşlar evlerine kapandı. Şimdi ise koronavirüs pandemisi döneminde evden çıkamayıp kilo alan vatandaşlar, aldıkları fazlalıkları vermek için spor salonlarına akın ediyor.

    Kışa girerken talep arttı

    2022'nin Nisan ayından itibaren kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte birçok vatandaş eski yaşantısına geri döndü. Ancak yaz döneminde gerek tatil, gerekse de başka sebeplerden dolayı kilo aldığı halde spor salonuna gidemeyenler, kışa girmeden önce spor salonlarını doldurdu.

    Pandemide kilo aldık-VİDEO

    "Şimdi insanları zayıflatma zamanı"

    Adana'da spor salonunda eğitmenlik yapan Milli Antrenör Soner Kul, bu konu ile ilgili olarak “Şu anda inanılmaz bir şekilde kilo artış oranı var. Zaten Avrupa’nın en kilolu ülkesiyiz, şimdi daha da kilolu olduk. Şimdi insanları zayıflatma zamanı.” dedi.

    obez

    "İş çıkışı spor salonları çok kalabalık oluyor"

    Soner Kul, “Pandemiden sonra insanlar evlerinden çıkarak spor salonlarına akın etmeye başladılar. Akşam saatlerinde ve özellikle iş çıkışı spor salonları çok kalabalık oluyor. Eski ortamı yakalamaya başladık.” diye konuştu.

    obez

    Spor salonu antrenörleri bile kilo aldı

    20 yıldır antrenörlük yaptığını, son 2 yılda aşırı kilo alındığını vurgulayan Soner Kul, “Eski üyelerimiz bile çok fazla kilo alıp tekrardan spor salonlarına kayıt olmaya başladılar. Bizler bile kilo aldık. Evde istediğimiz gibi antrenmanlar yapamadık sonuçta.” ifadelerini kullandı.

    obez

    "Pandemi döneminde fazlasıyla kilo aldık"

    Pandemi döneminde kilo aldığı için spor salonuna kayıt olan Ceren Altunsel, “Pandemi döneminde fazlasıyla kilo aldık. O dönemde spor salonlarına gidemeyince şimdi pandeminin azalmasıyla spor salonuna kaydoldum. 1 ayda 10 kilogram vermeyi hedefliyorum. Şu an çok iyi gidiyor. 2 hafta oldu ve kilo kaybı başladı.” diye konuştu.

    obez


    24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    24 Eylül 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı
    Ekonomi

    ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

    Görüş Bildir